Mata payaso a su ex frente a sus hijos y lo transmite en Facebook

Ciudad de México- "Muchos se esconden tras una máscara" es una frase que se utiliza para referirse al conjunto de actitudes que la gente proyecta a los demás cuando no quiere mostrar su realidad.En nuestro día a día conocemos a personas que aparentemente gozan de éxito, reconocimiento profesional, buena reputación y sin embargo en su interior se encuentran profundamente insatisfechas, ansiosas o deprimidas.En muchas ocasiones los seres humanos creamos la ilusión de estar felices y ser plenos como mecanismo de protección para disminuir la inseguridad.Aunque el tema de la 'máscara' puede ser sólo una frase de psicología, en Bélgica se volvió literal cuando un payaso asesinó a su exnovia.De acuerdo con The Sun en la ciudad de Oudenburg cerca del puerto de Ostend fue hallado el cuerpo de Caroline D. en el garage de su casa.Cuando la policía llegó a la terrible escena, los hijos de la mujer de 47 años estaban atados frente al cuerpo.Al ser cuestionados por las autoridades, los menores de 12, 15 y 17 años revelaron que Kevin Leipere, la expareja de su madre, la había matado y los había obligado a ver el horroso crimen.No conforme con eso, el hombre que se ganaba la vida trabajando como payaso en un hospital y que en una ocasión se presentó en Belgium's Got Talent transmitió el asesinato por Facebook Live."Soy un monstruo, lo sé pero así es como me haré famoso", dijo durante la grabación del tétrico video.Luego de cometer el asesinato el payaso 'Toby' se comunicó con las autoridades para autoinculparse y luego se dio a la fuga.Tras ser localizado el hombre subió al techo de un edificio de 13 pisos y comenzó a disparar a los agentes que se encontraban en la calle.Afortunadamente pudo ser inmovilizado y nadie salió lastimado. En su confesión reveló que su ayudante el payaso de nombre Haegheman (famoso en Bélgica) lo había ayudado a matar a su expareja.Un terrible hecho ¿no?

