Katmandú, Nepal— Un experimentado sherpa escaló el monte Everest por 22da vez, batiendo el récord de más subidas de la montaña más alta del mundo.Kami Rita llegó a la cumbre la mañana del miércoles con un equipo de montañistas extranjeros y un colega sherpa, y ya para la tarde estaba comenzando el descenso, dijo Gyanendra Shrestha, funcionario del gobierno en el campamento base.Kami Rita, de 48 años, está entre tres hombres, todos experimentados sherpas, que habían superado el récord anterior de 21 ascensos por la montaña de 8 mil 850 metros de altura.Antes de iniciar su más reciente travesía, Kami Rita le dijo a The Associated Press que quería escalar el Everest por lo menos 25 veces.Para Kami Rita, el montañismo está en la sangre. Su padre fue uno de los primeros sherpas luego que Nepal permitió por primera vez que vengan extranjeros a escalar sus montañas, en 1950. Su hermano ha escalado el Everest 17 veces. La mayoría de sus parientes varones han llegado a la cima por lo menos una vez.Kami Rita escaló la montaña por primera vez a los 24 años y ha llegado a la cumbre casi todos los años desde entonces. Además, ha dominado varios de los otros picos de la región, como K-2, Cho-Oyu, Manaslu y Lhotse. En el otoño ayuda a montañistas a escalar otras montañas más pequeñas de Nepal.Los otros dos poseedores del récord de escalar el Everest son también sherpas. Apa, de 58 años y quien no usa apellido, se retiró en 2011 y se mudó a Estados Unidos. Phurba Tashi, de 47, se retiró de las escaladas pero sigue trabajando en el campamento base ayudando a organizar excursiones.Decenas de aficionados se disponían a escalar el Everest hoy gracias al buen clima, dijo Shrestha. Más de 340 extranjeros, con la ayuda de sus guías locales, intentarán escalar el monte este mes.

