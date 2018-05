Con este currículum hecho a mano intenta conseguir trabajo

Uruguay— Buscar trabajo siempre es una odisea, más en los tiempos actuales cuando piden -exigen- mil y un papeles. Cartas de recomendaciones laborales y familiares, comprobantes de estudios y domicilio, credencial de elector y así la lista es larga.Aunque son trámites largos la gente hace hasta lo imposible por conseguirlos. Pero ¿qué pasa cuando por circunstancias de la vida no tienes ninguno?A veces estamos tan inmersos en nuestro mundo y en nuestros problemas que no nos ponemos a pensar en los que son menos afortunados, en los que no tienen una cama donde dormir o qué comer.Si no tienes estudios, hogar y nunca has tenido un trabajo estable ¿qué tan complicado es conseguir un empleo? ¿te habías puesto a pensar eso?Recientemente se viralizó en redes un curículum escrito a mano que compartió una usuaria de Twitter. La hoja de vida no era de ella, sino de una conocida suya que le pidió ayuda para conseguir trabajo.En la imagen se puede leer que la mujer sólo estudio la primaria y ha trabajado como auxiliar de cocina y peluquera.La tuitera uruguaya que se desempeña como diseñadora gráfica no compartió la imagen para burlarse sino todo lo contrario, decidió echarle una mano y hacerle un currículum más lindo.Además de ese lindo gesto se ofreció a ayudar a cualquiera que lo necesitara.A su acción se le sumó más gente que también quiso ayudar a los más necesitados.En poco tiempo la publicación se volvió viral y cientos de internautas comenzaron a opinar al respecto, incluso se iniciaron discusiones.

