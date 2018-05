Ciudad de México— Seis exempleados de Heckler & Koch, empresa alemana fabricante de armas, son juzgados por su presunta participación en el tráfico de más de 4 mil 500 fusiles de asalto a México.La Audiencia Provincial de Stuttgart inició hoy el proceso en contra de los extrabajadores de la firma alemana, entre ellos dos directivos, al considerar que violaron las leyes de control de venta de armas a México, en zonas riesgo por el narcotráfico y grupos de delincuencia organizada.Los fiscales acusaron a los procesados de entregar casi 4 mil 500 armas, municiones y accesorios en áreas conflictivas en México, entre 2006 y 2009, lo que representa un monto de 4.9 millones de dólares.El fiscal Karlheinz Erkert dijo ante la corte de Stuttgart que los acusados sabían que los fusiles G-36 no tenían que ser exportados y que a cambio esperaban “no pocas fuentes de ingresos”.Los abogados de los acusados rechazaron las acusaciones al referir que las armas se entregaron a las autoridades mexicanas, quienes prosiguieron con su venta dentro del país.En tanto, grupos de derechos humanos en México han referido que las armas entregadas, en muchos casos, terminan en manos de los cárteles del narcotráfico.El fiscal agregó que, las armas no tuvieron que ser exportadas a los estados mexicanos de Guerrero, Jalisco, Chiapas y Chihuahua, al no haber garantía de respeto a los derechos humanos.Según la prensa alemana, estos estados mexicanos han sido eximidos de la licencia de exportación para México debido a conflictos de guerra civil entre los cárteles de la droga y el Estado.Los fusiles de asalto fueron entregados por transporte aéreo a la capital mexicana. Según el fiscal, siempre fueron ordenados por la misma autoridad mexicana.

