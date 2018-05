Comienza Norcorea a desmantelar centro nuclear

Corea del Sur— Corea del Norte está avanzando en sus planes para cerrar su sitio de ensayos nucleares la próxima semana, dijo el ejército de Corea del Sur el martes, una afirmación respaldada por investigadores estadounidenses que apuntaron que las imágenes de satélite mostraron que Pyongyang ha comenzado a desmantelar el lugar.El cierre del sitio servirá de prólogo a la cumbre que celebrarán el próximo mes el líder norcoreano, Kim Jong Un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se está presentando como un momento crucial en la ofensiva diplomacia internacional para resolver el entrenamiento nuclear con el Norte. Sin embargo, los analistas dicen que el cierre no representa un paso material hacia la total desnuclearización de la Península de Corea.El ejército surcoreano detectó indicios de que Corea del Norte está realizando "trabajos preparatorios" para poder ejecutar su plan de cerrar el terreno de pruebas de Punggye-ri, localizado en el noreste del país, dijo Roh Jae-cheon, portavoz del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.Un análisis de 38 North, un cibersitio estadounidense centrado en Corea del Norte, dijo que las imágenes comerciales tomadas la semana pasada muestran que varios edificios de apoyo operativo han sido demolidos y que se retiraron los raíles para las vagonetas de minería. El emplazamiento se utilizó en cada uno de los seis experimentos nucleares subterráneos de Pyongyang.El Ministerio de Exteriores norcoreano anunció el pasado sábado que desmantelará el lugar entre el 23 y el 25 de mayo. Para brindar una mayor transparencia, dijo que reporteros de Corea del Sur, Estados Unidos, China, Rusia y Gran Bretaña serán invitados a observar sobre el terreno la destrucción de los túneles y la retirada de los puestos de observación e investigación.El Norte informó el martes al Ministerio de Unificación de Seúl de que invitará a ocho periodistas surcoreanos. Pyongyang no reveló el número de plazas que concederá a reporteros no coreanos, agregó el ministerio.Kim ya declaró que su programa de armas nucleares y de misiles balísticos está terminado y que la misión de Punggye-ri estaba completa. Algunos analistas cuestionan si el desmantelamiento buscaría destruir pruebas.Por otra parte, las dos Coreas mantendrán una reunión de alto nivel el miércoles en una localidad fronteriza para desarrollar los compromisos adquiridos durante la histórica cumbre celebrada el mes pasado. En el encuentro se abordará el inicio de conversaciones militares y de la Cruz Roja para reducir las tensiones en la frontera y reanudar las reuniones de familias separadas por la Guerra de Corea.

