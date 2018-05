Banco ruso ayuda a Venezuela y desafía sanciones de EU

Caracas— Los inversores que buscan comprar la nueva criptomoneda de Venezuela tal vez quieran dirigirse a un banco no muy conocido de Moscú, cuyos principales accionistas son el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro y dos compañías estatales rusas a las que Estados Unidos les impuso sanciones.Evrofinance Mosnarbank ha surgido como la única institución financiera internacional que está dispuesta a desafiar a la campaña de Estados Unidos para frustrar la primera moneda digital respaldada por un gobierno, llamada petro, incluso antes de que comience a operar.Los primeros posibles inversores que se registraron con el gobierno venezolano y descargaron el software de la petro –disponible en español, inglés y ruso– fueron invitados a comprar la criptomoneda al transferir un mínimo de mil euros a una cuenta bancaria del gobierno venezolano en el Evrofinance.El lugar del banco en el lanzamiento de la petro es una evidencia de la participación de Rusia en la creación de una criptomoneda que gran parte del mundo digital ha rechazado, pero que Maduro espera permita que Venezuela eluda las sanciones financieras de Estados Unidos, impuestas el año pasado.En el lanzamiento de la petro el 21 de febrero, Maduro elogió a dos rusos que estaban entre los presentes y que trabajaron con empresarios adinerados y vinculados con el Kremlin, agradeciendo a sus compañías desconocidas, Zeus Exchange y Aerotrading, por su papel en el desarrollo de lo que bromeó, sería un tipo de “kryptonita” contra el dominio económico de Estados Unidos.Un día después, envió a su ministro de Economía a Moscú para que informara a su homólogo ruso.En marzo, la Association of Cryptocurrency and Blockchain de Rusia premió al gobierno venezolano por su papel en “desafiar a los poderes de facto en el sistema financiero internacional”.El interés ruso en la petro surge de su propio estatus de paria en el Occidente, dijo Claiborne W. Porter, el exdirector de la unidad de integridad bancaria del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En momentos en los que las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea se vuelven más tensas, ambos países buscan formas de demostrar su poderío político mientras mueven dinero fuera del sistema financiero estadounidense.“Como niños en el patio de recreo, Venezuela y Rusia piensan que luchan juntos contra las sanciones de Estados Unidos, así que intentarán formar un frente unido”, indicó Porter, quien actualmente es director de investigaciones en la firma de consultoría Navigant.Rusia ha perdonado a Venezuela miles de millones de dólares en deuda en los últimos años y es uno de los principales inversionistas en la industria petrolera del país sudamericano. El rescate económico se ha vuelto más importante desde que el gobierno de Trump prohibió a los estadounidenses prestar dinero al gobierno casi en quiebra de Venezuela y ahora amenaza con imponer sanciones a las naciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo si Maduro continúa con las elecciones presidenciales convocadas para este mes, las cuales son ampliamente vistas como una farsa.En marzo, Trump promulgó una orden ejecutiva en la que prohibió a los estadounidenses hacer cualquier trato con la moneda petro.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.