Londres- Aunque el mundo ha avanzado a pasos inimaginables hay algo que desafortunadamente no se ha minimizado: la violencia. A últimos años las agresiones han aumentado considerablemente, en especial hacia la mujer.Su impacto puede ser inmediato o de largo alcance, incluyendo consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales.Entre estos ataques se encuentran los que se realizan con ácido, una modalidad que tiene como objetivo desfigurar, mutilar, torturar o asesinar.Entre los tipos de ácidos más comunes que se utilizan están el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el ácido clorhídrico, este último fácilmente accesible como producto de limpieza en muchos países.Recientemente, una joven de 18 años se convirtió en la víctima de una desconocida cuando se encontraba camino a casa en un camión en Brixton al sur de Londres.De acuerdo con el Daily Mail, la afectada al sentir que la sustancia corrosiva le quemaba el rostro -en especial la boca- se bajó para intentar pedir ayuda.En su desesperación la fémina entró a una farmacia y sin pensarlo destapó botellas de agua para vaciárselas encima.Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento justo cuando la mujer se retuerce por el inmenso ardor y aunque no lo creas la gente que vio la situación no hizo nada. Solo cuando la chica cayó gritando "¡Socorro, estoy ardiendo!", la gente corrió a ayudarla.¡Alguien me dio ácido! ¡Alguien lo puso en mi boca! ¡Está en mi boca!",intentaba decir mientras los testigos la miraban extrañados.Luego de unos minutos de inmenso sufrimiento la víctima fue trasladada a un hospital y según informes aunque sufrió quemaduras su vida no corre peligro.Según información de la policía, una mujer fue la agresora y el ataque no fue realizado al azar, sino que la adolescente fue escogida con anticipación.Las siguientes imágenes son fuertes. Se recomienda discreción:

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.