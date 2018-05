Una escasa participación e irregularidades electorales marcaron el comienzo de los comicios del sábado para las primeras elecciones en Irak desde que la nación declaró la victoria sobre el grupo Estado Islámico.Los centros de votación abrieron el sábado por la mañana en una contienda que no tiene favorito tras semanas de campañas oficiales. El primer ministro iraquí Haider Al-Abadi enfrenta una fuerte competencia de partidos políticos que tienen vínculos estrechos con Irán.Tras horas de reportes de poca participación en Bagdad, Al-Abadi levantó parcialmente un toque de queda implementado por cuestiones de seguridad, que prohibía la circulación a la mayoría de los vehículos civiles en las calles de la capital, en un intento para mejorar la afluencia.El toque de queda estaba vigente desde la medianoche del viernes y muchos electores se quejaron de tener que caminar más de 4 kilómetros para llegar a los centros de votación.El clérigo chiíta más prominente de Irak habló sobre la baja participación el sábado por la tarde y alentó a los iraquíes a votar para "evitar un Parlamento corrupto"."La falta de participación dará la oportunidad a otros para llegar al Parlamento y estarán muy alejados de las aspiraciones de la gente", dijo el jeque Abdul-Mahdi Al-Karbalai, representante del gran ayatolá iraquí Ali Al-Sistani, en una transmisión de la televisora local.Sistani exhortó reiteradamente a votar este sábado por una nueva clase política para combatir la corrupción.En cuanto a los que intentaron emitir su voto, algunos en Bagdad se quejaron de irregularidades electorales en los centros de votaciones vinculadas con un nuevo sistema electrónico, implementado por primera vez en la historia del país, en un esfuerzo por reducir el fraude.Thamer Aref, de 45 años, junto con su esposa e hija fueron rechazados en un centro de votación en el centro de la capital.Aref había entregado su antigua identificación hace meses para obtener la identificación biométrica requerida por el nuevo sistema. Sin embargo, la identificación biométrica no estuvo lista para antes del sábado y el centro no le permitió emitir su voto por falta de un documento de identidad."Perdí mi derecho a votar", expresó.Los periodistas de The Associated Press documentaron varios casos similares en algunos centros de votación a lo largo de Bagdad el sábado por la mañana.

