Ataque con cuchillo deja 2 muertos y 4 heridos

París— Un atacante armado con un cuchillo mató a una persona e hirió a cuatro en una concurrida zona próxima a la famosa Ópera Garnier de París antes de ser abatido por la policía el sábado en la noche. El grupo Estado Islámico aseguró que el agresor era uno de sus “soldados”.Las autoridades antiterroristas asumieron la investigación y el presidente Emmanuel Macron declaró que Francia no se doblegará ante los extremistas a pesar de ser el objetivo de múltiples ataques que han dejado numerosos muertos en los últimos años.Agentes de la Policía de París desalojaron a personas de algunos inmuebles en la llamada “Margen Derecha” después del ataque ocurrido en la calle Monsigny a eso de las 9:00 de la noche hora local. Clientes en bares y aficionados a la ópera describieron sorpresa y confusión en las inmediaciones.Sin embargo, fuera del cordón policial las cafeterías continuaban colmadas de gente y la vida nocturna de la ciudad reanudó su normalidad poco después del ataque.El fiscal Francois Molins dijo que las autoridades antiterroristas encabezan la investigación sobre los posibles cargos de homicidio e intento de homicidio con motivos terroristas.“En esta etapa, basados por un lado en los relatos de testigos que afirman que el agresor gritó ‘Allahu akbar’ (Dios es grande, en árabe) mientras atacaba a transeúntes con un cuchillo, y dado el modus operando, hemos turnado el asunto a la sección antiterrorista de la fiscalía de París”, declaró Molins a la prensa en el lugar de los hechos.La agencia noticiosa Aamaq, del grupo Estado Islámico, afirmó en un comunicado que el atacante perpetró su acción debido a los llamados de la organización a sus simpatizantes para que efectúen atentados en los países miembros de la coalición militar encabezada por Estados Unidos que busca erradicar a los extremistas en Irak y Siria.Aamaq no presentó evidencia de sus afirmaciones ni detalles sobre la identidad del atacante.Las fuerzas armadas de Francia participan activamente en la coalición desde 2014, y simpatizantes del Estado Islámico han matado a más de 200 personas en Francia en los últimos años, de ellas 130 en los ataques coordinados de noviembre de 2015 en París.El diversos tuits, el presidente Macron elogió a la policía que “neutralizó al terrorista” y señaló que “Francia paga de nuevo el precio de sangre pero no cederá ni un centímetro de libertad a los enemigos”.La policía parisina señaló que el agresor del sábado estaba armado con un cuchillo y abordó a cinco personas en el segundo distrito de la capital francesa –matando a una y causando heridas graves a dos más y leves a otras dos.

