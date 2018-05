Proponen catalanes a nuevo presidente regional

Los partidos secesionistas de Cataluña quieren elegir a uno de los suyos como nuevo presidente de la región a principios de la próxima semana para poner fin así a cinco meses de estancamiento político tras el fallido intento de independizarse de España.El legislador Quim Torra se presentará a la elección este sábado, dijo el Parlamento de Cataluña, pero las agrupaciones independentistas no tienen votos suficientes para aprobar su nombramiento en una primera ronda. La segunda se celebrará el lunes y entonces podrá ser elegido por minoría simple. Los partidos unionistas se oponen a Torra.El gobierno español, que ha bloqueado los reiterados intentos independentistas, advirtió que no se apartará de su posición intransigente."El candidato que sea investido en Cataluña debe cumplir con la ley y que sea el presidente de todos los catalanes, no solo de una parte", dijo el viernes a la prensa el vocero del gobierno Íñigo Méndez de Vigo, luego de la reunión semanal del consejo de ministros.El gobierno asumió los poderes de Cataluña y la despojó de su autonomía administrativa después de un intento secesionista que siguió a un referéndum no autorizado en octubre.Méndez de Vigo dijo que Madrid entregará el control cuando asuma un nuevo gobierno catalán, pero advirtió que no tolerará actos ilegales y que reaccionará con prontitud si Torra trata de impulsar la independencia.Los partidos separatistas catalanes han desafiado al gobierno español durante los últimos seis meses con su campaña secesionista y la presentación de candidatos presidenciales enfrentados a procesos judiciales. El más prominente es el expresidente Carles Puigdemont, que se encuentra en Alemania y ha sido declarado prófugo por la justicia española.Sucesivos fallos judiciales han frustrado los intentos separatistas porque la constitución dice que España es "indivisible".Cataluña no tiene presidente ni gobierno desde las elecciones regionales anticipadas de diciembre.

