Declaran primera muerte por nuevo brote de ébola en África

Kinshasa, Congo– El ministro de salud del Congo anunció hoy la primera muerte desde que se declaró que había un nuevo brote de ébola en el país, así como nueve casos más de personas enfermas con una fiebre hemorrágica que se sospecha es causada por ese virus.Las autoridades de salud declararon el martes que había un brote de ébola en el noroeste del Congo después de que exámenes de laboratorio confirmaron la presencia del letal virus en dos casos del poblado de Bikoro, en la provincia de Ecuador. Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud y otras agencias sanitarias internacionales se encuentran en el área para ayudar a contener el brote.Siete personas con fiebre hemorrágica, incluidos dos casos de ébola confirmados, habían sido hospitalizadas en Bikoro hasta el jueves, dijo Oly Ilunga, ministro de Salud. El fallecimiento ocurrió durante la noche en el hospital del poblado vecino de Ikoko Impenge, que también reportó cuatro nuevos casos que se sospecha fueron causados por ébola, agregó.Ilunga le dijo a The Associated Press que el paciente que murió era una enfermera. Otras tres enfermeras también reciben atención por fiebre hemorrágica, señaló.El ministro le aclaró a la Associated Press que aún es necesario efectuar pruebas en nueve casos, y que ya se envió equipo para efectuar exámenes rápidos a los pacientes.“La situación nos preocupa y requiere una respuesta inmediata y muy enérgica”, afirmó en conferencia de prensa.Se confirmó que los dos casos de ébola pertenecen a la cepa zaire después de que el mes pasado se le avisó a las autoridades en la capital Kinshasa de la muerte de 17 personas a consecuencia de una fiebre hemorrágica, por lo que los funcionarios viajaron al área de Bikoro para efectuar exámenes.El ébola, que no es el único virus que puede provocar fiebres hemorrágicas, no ha sido confirmado como la causa de ninguno de esos 17 casos, señaló Ilunga.

