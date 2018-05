El ejército de Israel dijo hoy que atacó casi todos las instalaciones militares iraníes en la vecina Siria en respuesta al lanzamiento de proyectiles de Teherán contra posiciones israelíes en los Altos del Golán. Es la confrontación más grave entre las dos naciones enemigas hasta la fecha.Entre los objetivos de la ofensiva israelí, la más importante desde la guerra de 1973, hubo almacenes de armas, centros logísticos y lugares de inteligencia y logística empleados por las fuerzas de élite iraníes desplegadas en Siria, señaló Israel añadiendo que se destruyeron varios sistemas antiaéreos sirios. Ningún avión israelí fue alcanzado.Los medios iraníes describieron la operación israelí como "sin precedentes", pero ningún cargo oficial se pronunció sobre el reclamo de Israel.Israel ha reconocido más de 100 incursiones aéreas en Siria desde el inicio de la guerra civil hace siete años. Se cree que la mayoría de estas operaciones fueron contra envíos iraníes de armas al grupo insurgente libanés Jezbolá.En las últimas semanas, Israel ha adoptado una confrontación más directa y pública hacia Irán, atacando sus bases, depósitos de armas y lanzamisiles en toda Siria, cobrándose la vida de varios soldados. Israel acusa a Teherán de querer establecer un bastión a las puertas del territorio israelí y la República Islámica ha prometido tomar represalias.Según Rusia, aliado del presidente sirio Bashar Assad, en su ofensiva Israel empleó 28 aviones de guerra que atacaron varios objetivos gubernamentales e iraníes con 70 misiles. La mitad de ellos fueron derribados, agregó.El ejército de Damasco, por su parte, reportó tres fallecidos, dos heridos y daños en una estación de radar, un almacén de municiones y varias unidades antiaéreas.Durante su intervención en la Conferencia Herzliya, una cumbre anual de seguridad celebrada al norte de Tel Aviv, el ministro israelí de Defensa, Avigdor Lieberman, dijo que su país debería responder ferozmente a cualquier nueva acción de Teherán."No permitiremos que Irán convierta Siria en una base adelantada contra Israel. Esta es la política, una política muy, muy clara, y estamos actuando de acuerdo con esta política", añadió. "Nosotros, por supuesto, golpeamos casi todas las infraestructuras iraníes en Siria, y ellos tienen que recordar su arrogancia. Si nosotros nos mojamos, ellos se inundarán. Espero que cerremos este capítulo y que todo el mundo lo entienda".El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo con sede en Gran Bretaña que monitorea la guerra en Siria, dijo que la operación israelí alcanzó varios puestos militares de las tropas sirias y de milicias respaldadas por Irán cerca de la capital, Damasco, además de en el centro y el sur del país. Veintitrés combatientes perdieron la vida, incluyendo cinco soldados de Assad, agregó el Observatorio añadiendo que no estuvo claro de inmediato si entre los muertos había iraníes.La televisora estatal iraní rompió su silencia sobre la ofensiva israelí el jueves por la mañana, coincidiendo con el inicio del fin de semana en el país. Un conductor anunció los ataques israelíes, refiriéndose a la información reportada por la agencia de noticias estatal siria, SANA. La emisión describió el ataque israelí como "sin precedentes" desde la guerra de 1967.No se reportaron bajas en el bando iraní de inmediato. La capital de Siria, Damasco, se remeció con el sonido de las explosiones justo antes del amanecer y durante toda la noche se escucharon los disparos de las defensas antiaéreas sirias. Los misiles israelíes atacaron posiciones de defensa antiaérea, estaciones de radar y un arsenal, dijo un funcionario militar sirio a SANA, añadiendo que la mayoría de los proyectiles fueron interceptados. Según activistas sirios, el ataque duró más de cinco horas.En los últimos meses, Israel ha advertido que no aceptará una presencia militar iraní permanente en Siria. Teherán ha acusado a Israel de perpetrar una serie de ataques letales contra posiciones militares iraníes en Siria en las últimas semanas y había prometido vengarse. Cientos de soldados iraníes combaten del lado del presidente sirio, Bashar Assad, e Israel teme que, con el final del conflicto acercándose, Irán y sus decenas de miles de milicianos chiíes pongan su foco en Israel.El teniente coronel Jonathan Conricus, portavoz del ejército israelí, dijo que su país no busca agravar la situación, pero sus tropas seguirán "en alerta Máxima"."Si hubiera otro ataque iraní, estaremos preparados", agregó.La capacidad de Irán para responder podría ser limitada. Sus recursos en Siria no tienen comparación con la alta tecnología militar israelí. Teherán también podría ser reacio a un enfrentamiento de este tipo ya que intenta salvar el acuerdo firmado con las potencias nucleares.A primera hora del jueves, Israel dijo que las Fuerzas Quds iraníes lanzaron 20 misiles contra posiciones militares de primera línea en los Altos del Golán. Según Conricus, cuatro de los proyectiles fueron interceptados y los demás no alcanzaron sus objetivos. El ataque disparó las alarmas antiaéreas en el territorio que Israel arrebató a Siria durante la guerra de 1967.La prensa estatal siria informó en la madrugada del jueves que las defensas antiaéreas sirias interceptaron "misiles israelíes hostiles" al suroeste de Damasco. Más tarde, la televisora gubernamental Al-Ikhbariya transmitió imágenes en vivo de las baterías antiaéreas sirias disparando al cielo de la capital.Activistas sirios reportaron que ataques aéreos israelíes impactaron objetivos cerca de Damasco. En un video publicado en internet se observa una fuerte explosión. Los residentes reportaron fuertes estallidos que cimbraron edificios. No estuvo claro de inmediato qué fue alcanzado.La televisora Al-Ikhbariya dijo también que Israel atacó puestos militares, incluyendo una base aérea en la provincia de Suweida, en el sur de Siria, y otros en Homs. El reporte señaló que todos esos ataques fueron frustrados.Funcionarios iraníes no comentaron de inmediato el reclamo de Israel sobre los misiles. Medios estatales de la República Islámica reportaron el ataque y la posterior operación israelí en Siria en base a la información de la prensa extranjera.Previamente, la prensa siria indicó que las hostilidades comenzaron cuando Israel disparó contra posiciones en el sur de Siria desde el otro lado de la frontera. Según medios progubernamentales, entonces se dispararon misiles sirios contra las fuerzas israelíes. La cadena Al Mayadeen, con sede en Beirut, dijo que se lanzaron al menos 50 misiles desde Siria hacia las fuerzas israelíes en los Altos del Golán. Un reporte de Al-Ikhbariya TV señaló que los proyectiles tenían como objetivo 10 puestos israelíes.De acuerdo con la prensa siria, esta fue la primera vez en años que los sirios dispararon contra fuerzas israelíes en los Altos del Golán.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.