Jerusalén— Fuerzas iraníes afincadas en Siria dispararon alrededor de 20 proyectiles en contra de posiciones militares israelíes en los Altos del Golán, acusó el ejército de Israel, lo que desencadenó una respuesta de Israel e incrementó las tensiones en la región.El ejército israelí señaló que su sistema de defensa antiaérea Domo de Hierro interceptó algunos de los misiles y que el daño causado por los otros en territorio israelí fue mínimo. No se registraron víctimas israelíes.La capital siria, Damasco, se cimbró con el sonido de las explosiones justo antes del amanecer y durante toda la noche se escucharon los disparos de las defensas antiaéreas sirias.Israel estaba atacando posiciones iraníes dentro de Siria, informó un funcionario israelí.De acuerdo con las declaraciones de un funcionario militar sirio a la agencia de noticias estatal de Siria, SANA, Israel atacó posiciones de defensa antiaérea, estaciones de radar y un arsenal, pero afirmó que la mayoría de los cohetes fueron interceptados.El teniente coronel Jonathan Conricus, portavoz del ejército israelí, indicó que las Fuerzas Quds de Irán dispararon los misiles en contra de varias bases israelíes, aunque no detalló cómo es que Israel llegó a la conclusión de una participación iraní.El ataque disparó las alarmas antiaéreas en el territorio del Golán, que Israel arrebató a Siria durante la guerra de 1967.Israel ve el incidente “con gravedad”, indicó Conricus a la prensa. Añadió que Israel ya respondió, pero no reveló detalles.“Esto no ha terminado”, sentenció.La prensa estatal siria informó a primeras horas de hoy que las defensas antiaéreas sirias interceptaron “misiles israelíes hostiles” al suroeste de Damasco.Más tarde, la televisora gubernamental Al-Ikhbariya transmitió imágenes en vivo de las baterías antiaéreas sirias disparando al cielo sobre la capital.Activistas sirios reportaron que ataques aéreos israelíes impactaron objetivos cerca de Damasco. En un video publicado en internet se observa una fuerte explosión. Los residentes reportaron fuertes estallidos que cimbraron edificios. No se sabía por el momento qué había estallado.Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí, escribió en Twitter que Israel “actúa en contra de objetivos iraníes dentro de Siria”, una admisión poco común por parte de un funcionario israelí.La televisora Al-Ikhbariya informó que Israel también atacó puestos militares, incluyendo una base aérea en la provincia de Suweida, en el sur de Siria, y otros en Homs.El reporte, en el que se cita a un funcionario sirio, señaló que todos esos ataques fueron frustrados.Previamente, la prensa siria indicó que las hostilidades comenzaron cuando Israel disparó contra posiciones en el sur de Siria. Medios de comunicación progubernamentales señalaron que posteriormente se dispararon misiles sirios en contra de las fuerzas israelíes.La televisora progubernamental Al Mayadeen, con sede en Beirut, dijo que se lanzaron más de 50 misiles desde Siria en contra de fuerzas israelíes en los Altos del Golán. Un reporte de Al-Ikhbariya TV señaló que se dispararon misiles en contra de 10 posiciones israelíes.Se trata de la primera ocasión en varios años en que Siria dispara en contra de fuerzas israelíes en los Altos del Golán, de acuerdo a los medios de comunicación sirios.Israel ha permanecido en estado de alerta los últimos días en previsión de posibles represalias iraníes. Irán prometió vengarse después de responsabilizar a Israel de una serie de ataques letales en contra de posiciones iraníes en Siria.De acuerdo con la prensa estatal siria, la ofensiva más reciente impactó un puesto militar el martes, cerca de Damasco.El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, indicó que los misiles fueron disparados contra depósitos y baterías de misiles que, probablemente, pertenecían al grupo élite de la Guardia Revolucionaria de Irán. Murieron al menos 15 personas, ocho de ellas de nacionalidad iraní.El mes pasado, un ataque a la base aérea T4 de Siria, en la provincia de Homs, mató a siete miembros del ejército iraní. El 30 de abril, Israel informó que había atacado puestos de las fuerzas gubernamentales en el norte de Siria, matando a decenas de combatientes, entre ellos varios iraníes.Israel no ha confirmado ni negado la mayoría de los ataques aéreos. Pero durante meses ha repetido que no aceptará una presencia permanente del ejército iraní en Siria.Israel derribó en febrero lo que describió como un dron artillado iraní que ingresó al espacio aéreo israelí. Respondió atacando baterías antiaéreas en Siria, pero durante el enfrentamiento fue derribado un avión de combate israelí.Las fuerzas iraníes ingresaron a Siria después de que estallara la guerra civil en 2011 a fin de respaldar al ejército del presidente Bashar Assad.Conforme la guerra parece acercarse a su fin, y Assad aparentemente se enfila a la victoria, Israel teme que Irán, junto con decenas de miles de extremistas chiíes respaldados por Irán, perpetren ataques contra su territorio.La incertidumbre y la posibilidad de más conflictos en Medio Oriente aumentaron después de que el presidente Donald Trump anunció el martes que Estados Unidos se retiraría del acuerdo nuclear alcanzado con Irán en 2015.El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu viajó el miércoles a Moscú para reunirse con el mandatario Vladimir Putin y discutir la coordinación militar en Siria.Rusia también ha desplegado tropas en Siria para respaldar a Assad. Pero Israel y Rusia han mantenido una comunicación estrecha para evitar que sus fuerzas aéreas entren en conflicto.Junto con Putin, Netanyahu participó en un desfile para conmemorar el triunfo de la Segunda Guerra Mundial sobre los nazis y posteriormente se reunió con el mandatario ruso en el Kremlin.Después de estar reunidos durante 10 horas, Netanyahu dijo que transmitió la obligación de Israel de defenderse de las agresiones iraníes.“Creo que los asuntos se presentaron de manera franca y directa, y eso es importante. Esto es muy importante para la seguridad de Israel en todo momento, pero particularmente ahora”, destacó.Israel ve a Irán como su archienemigo debido a los llamados de Irán para la destrucción de Israel, el respaldo a grupos extremistas en toda la región y la creciente actividad militar en Siria.El ejército israelí ingresó el martes en alerta máxima y se ordenó que se reabrieran los refugios antibombas en la región de los Altos del Golán, después de recibir reportes de “actividad irregular de las fuerzas iraníes en Siria”. Después de una noche de calma, el ejército pidió el miércoles a la población que “retomaran por completo la vida civil”, indicando que se realizarían excursiones y estudios de manera habitual, aunque los refugios permanecerían abiertos.Amos Gilead, un funcionario de defensa de Israel jubilado, dijo a una conferencia de seguridad en la localidad costera de Herzliya, que las intenciones de Irán en Siria significan que un conflicto a mayor escala es cuestión de tiempo.Las fuerzas iraníes ingresaron a Siria después de que estallara la guerra civil en 2011 a fin de respaldar al ejército del presidente Bashar Assad

