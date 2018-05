Paraguay confirmó el traslado de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén.El anuncio del país sudamericano sigue al cambio también previsto por Estados Unidos y Guatemala. El gobierno de Israel apoya la decisión, pero Palestina la rechaza.Un comunicado de la cancillería difundido el miércoles precisó que el presidente Horacio Cartes había dispuesto el traslado y que "tras recibir la instrucción respectiva, el Ministerio ha iniciado el proceso de ejecución de la decisión presidencial". No se precisó si Cartes viajaría para presenciar la mudanza.El lunes pasado, Emmanuel Nahshon, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, anticipó que Paraguay realizaría este anuncio.Elvio Venega, portavoz de la cancillería, aclaró el miércoles a The Associated Press que no existe una fecha determinada para llevar adelante la mudanza.En tanto, Luis Castiglioni -futuro canciller del gobierno de Mario Abdo Benítez, electo como presidente el 22 de abril- criticó lo sucedido en una radio local. "Fue una decisión unilateral del presidente Cartes", aseguró. "Lo mejor hubiera sido consultarle al presidente electo sobre este caso que podría tener consecuencias geopolíticas".La embajada de Estados Unidos abrirá su embajada en Jerusalén el 14 de mayo y dos días después lo hará la de Guatemala.El presidente Donald Trump dio un giro a décadas de políticas estadounidenses sobre el tema cuando anunció el año pasado el traslado de su sede diplomática.Israel reclama la ciudad como su capital, pero Palestina rechaza furiosamente esta postura.La mayor parte de los países con embajadas en el país las mantienen en Tel Aviv y han rechazado mudarse hasta que el estatus legal internacional del territorio se defina.

