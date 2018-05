Protestan en Montenegro por ataque a periodista

Podgorica, Montenegro— Centenares de personas protestaron en Montenegro luego que agresores no identificados hirieron de bala a una prominente periodista que reporta sobre delito y corrupción en el pequeño país balcánico.Con pancartas que decían "Cese la violencia" y "Por una vida sin temor", los manifestantes reclamaron que las autoridades encuentren a los atacantes que dispararon anoche contra Olivera Lakic, que trabaja para el diario independiente Vijesti.Lakic, de 49 años, fue baleada en una pierna cuando estaba en afuera de su casa en Podgorica, la capital. Sigue hospitalizada tras el ataque, que ha causado preocupación en la Unión Europea.Los manifestantes congregados en las afueras del edificio del gobierno en Podgorica acusaron a las autoridades de no hacer lo suficiente para resolver una serie de ataques contra periodistas en años recientes. Entre ellos estuvo otro ataque contra Lakic hace seis años y una bomba junto a la casa de otro reportero el mes pasado.Zeljko Ivanovic, gerente general de Vijesti, dijo que se han producido 25 ataques contra periodistas y oficinas del diario, que es conocido por su periodismo crítico e independiente."Ellos (el gobierno) crearon una atmósfera en la que existen enemigos y traidores al estado", dijo Ivanovic. "¿Puede sobrevivir esta sociedad sin una prensa, o periodista o intelectual independiente?".Olivera Ivanovic, una periodista de TV Montenegro, dijo que el ataque "no es solamente un mensaje a ella, es un mensaje a toda la comunidad de prensa"."Necesitamos unirnos y confrontar este peligro", dijo. "Todos estamos expuestos".El hombre que atacó a golpes a Lakic hace seis años estuvo encarcelado brevemente y la periodista tuvo protección policial por un tiempo. Pero Ivanovic dijo que los responsables de los ataques no han sido nombrados.Lakic ha reportado sobre negocios turbios relacionados con altos funcionarios estatales y sus familias. El gobernante Partido Democrático Socialista ha enfrentado reiteradas acusaciones de corrupción y conexiones con el mundo criminal, algo que niega.Montenegro se integró a la OTAN el año pasado y ha prometido fortalecer la libertad de prensa y el estado de derecho e implementar otras reformas necesarias para integrarse a la Unión Europea.

