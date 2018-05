El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, reprendió hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su decisión de retirar a su país de un acuerdo nuclear internacional. Legisladores conservadores quemaron una bandera estadounidense de papel en el parlamento al grito de "¡Muerte a Estados Unidos!".La reacción del gobierno reflejó el enorme malestar en Irán por la decisión de Trump, que amenaza con destruir el pacto nuclear de 2015. Aunque funcionarios iraníes, incluyendo el presidente del parlamento, dijeron que esperan que Europa trabaje con ellos para preservar el acuerdo, muchos son pesimistas.En declaraciones realizadas ante maestros, Jamenei dijo a Trump: "¡Usted no puede hacer una maldita cosa!". La exhortación del ayatolá, quien tiene la última palabra en todos los asuntos de estado, sigue el patrón de las de otros líderes que resaltaron la capacidad de la República Islámica para resistir a la presión o las interferencias internacionales.El discurso de Trump incluyó "más de 10 mentiras", apuntó Jamenei sin ofrecer más detalles. Las palabras del dirigente estadounidense amenazaron tanto al pueblo de Irán como a su gobierno teocrático, agregó.Antes el miércoles, los legisladores, entre los que había un clérigo chiíta, sostuvieron la enseña en llamas en lo alto mientras sus compañeros se unían a sus cánticos. También prendieron fuego a un trozo de papel que representaba el pacto y pisotearon las cenizas.Aunque la quema de banderas estadounidenses en una protesta es habitual en Irán y en el parlamento se vierten duras críticas contra Washington desde hace años, esta fue la primera ver que, según los observadores, se quema algo dentro de la propia cámara.En acuerdo nuclear de 2015 entre las potencias internacionales e Irán restringió el programa nuclear de Teherán a cambio de levantar la mayoría de las sanciones de Estados Unidos e internacionales que pesaban sobre la nación.El pacto incluyó sin embargo algunas limitaciones temporales y no abordó el programa de misiles balísticos ni la política regional de Teherán. Trump ha señalado repetidamente estos aspectos y calificó la iniciativa como "el peor acuerdo de la historia". Los promotores del pacto señalaron que los límites temporales debían impulsar más conversaciones con Irán en el futuro, que podrían llevar a abordar las demás preocupaciones.El ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, visitará los países que siguen en el pacto -China, Francia, Alemania, Rusia y Gran Bretaña- dijo el presidente, Hasán Ruhani, el martes en la noche.Irán espera que la Unión Europea apruebe una ley para proteger a las empresas comunitarias de posibles sanciones estadounidenses. Funcionarios comunitarios sugirieron que harían todo lo posible para salvar el acuerdo.Tras la quema de la bandera, el presidente del parlamento, Ali Larijani, dijo que la responsabilidad para salvar el pacto recae en la Unión Europea y en las potencias que siguen en él.El embajador de la UE en China, Hans Dietmar Schweisgut, dijo más tarde que el acuerdo no "se derrumbará" porque el bloque cree "que este es un pacto que pertenece a la comunidad internacional".

