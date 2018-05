¿Cuánto le tomará a Irán fabricar una bomba nuclear?

No había pasado mucho tiempo desde que Donald Trump declaró que se iba a salir del acuerdo nuclear con Irán que el presidente de ese país, Hassan Rouhani, le volvió asegurar al mundo que se comprometía a que el acuerdo siguiera funcionando.Aunque también dejó en el aire una amenaza vaga: Si el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, no puede lograr que el acuerdo siga con Europa, Rusia y China, el gobierno de Teherán podría concluir que la salida de Estados Unidos del acuerdo lo libera para acelerar sus plantas centrífugas y empezar a enriquecer el uranio a niveles muy por encima de lo que se acordó en el verano de 2015, publicó The New York Times.Rouhani aseguró que no se doblaría ante “la guerra psicológica” de Trump y que la Organización de Energía Atómica de Irán estaba preparada para producir más combustible nuclear si era necesario.Todo eso generó una pregunta: “Si Irán trata de aumentar su producción, cuánto tiempo le tomaría elaborar una bomba?”.La respuesta es por lo menos un año, y tal vez mucho más tiempo, asumiendo que Irán decidió elaborar su propio combustible en lugar de comprarlo a otro poderío nuclear.Sin embargo, si el país empieza de esa manera –y logra volver a ensamblar miles de plantas centrífugas que funcionarían a velocidades supersónicas para enriquecer el uranio– el tiempo para fabricar la bomba sería de unos tres meses. Y es el mismo tiempo que existía antes de que el presidente Barack Obama pactara el acuerdo nuclear.David Albright, presidente del Instituto de Ciencias y Seguridad Internacional, que es un grupo privado en Washington que le da seguimiento a las armas nucleares, dijo que a Irán le tomaría de ocho a 10 meses reconstruir su complejo de enriquecimiento y adquirir el suficiente combustible de uranio para hacer la bomba.Ése sería el primer paso porque el combustible tendría que convertirse en un arma.Irán ha estudiado ese proceso durante años, algo que señaló el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel la semana pasada cuando presentó una serie de documentos iraníes que fueron robados.Los documentos sugieren un significativo progreso en cuanto al diseño de ojivas nucleares, aunque no se sabe si los iraníes saben cómo producir las bombas o si los misiles tienen la capacidad para lanzarlos.Albright agregó que espera que Teherán muestre cierto autocontrol, por lo menos en un plazo cercano, y mantenga su complejo nuclear según las reglas del acuerdo.Lograr una nueva reserva de uranio tomaría un tiempo. Cuando se pactó el acuerdo, Irán tenía 22 mil libras, la última vez que los inspectores emitieron un reporte detallado indicaron que tenía 250 libras, lo cual no es suficiente para hacer una sola arma nuclear.Pero actualmente, al salirse Trump del acuerdo, las restricciones se han levantado y podría acelerar el trabajo.

