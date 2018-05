Adelanta Trump a Macron que se saldrá de acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló esta mañana con su homólogo francés y le comentó que planea anunciar su retirada del acuerdo nuclear con Irán, dijo una persona enterada de la conversación que proporcionó la información a The New York Times.La decisión de Trump desenreda los logros en política exterior alcanzados por su predecesor, Barack Obama, aislando a Estados Unidos entre sus aliados y dejándolo con mayor desventaja ante sus adversarios al tratar con los iraníes.Estados Unidos se prepara para restablecer todas las sanciones que había retirado a Irán como parte del acuerdo nuclear, e imponer multas adicionales, dijo la misma fuente.Otra persona cercana a las negociaciones encaminadas a mantener el acuerdo de 2015, dijo que las conversaciones fracasaron por la insistencia de Trump de que se mantengan los límites estrictos en la producción de combustible nuclear de Irán después de 2030. El acuerdo actual eleva esos límites.Macron, así como la canciller alemana, Angela Merkel, y el ministro de Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, acudieron a Washington en los últimos días para tratar de convencer al mandatario de que permanezca en el pacto, preocupados por las consecuencias para la estabilidad en Oriente Medio de la salida de Washington.Trump ha dicho en varias ocasiones que se retiraría del pacto si no es revisado y ampliado, y exige limitar el sistema de misiles balísticos de Irán y su influencia en la región.El acuerdo, firmado entre Irán y el Grupo 5+1 (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, más Alemania), limita el programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, pero no incluye ninguna referencia a las armas convencionales o a la política exterior de la República Islámica.Por su parte, el presidente iraní, Hassan Rouhani, advirtió este fin de semana a Estados Unidos de que se arrepentirá "muy pronto" si abandona el acuerdo nuclear, al tiempo que reiteró su negativa a negociar un nuevo pacto.

