El líder norcoreano Kim Jong Un se reunió con el presidente chino Xi Jinping en una ciudad portuaria del norte de China y ratificó su compromiso con la desnuclearización de cara al programado encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, informó el martes la prensa estatal.Las reuniones entre lunes y martes en Dalian marcan el segundo encuentro entre Xi y Kim en semanas recientes tras la visita de Kim en marzo a Pekín, su primera desde que asumió el poder seis años atrás.En los despachos transmitidos por la prensa china este martes por la noche (hora local), ninguno de los líderes habla directamente sobre el anticipado encuentro con Trump, ni sobre la reunión cumbre que Kim tuvo con el presidente surcoreano Moon Jae-in a fines del mes pasado.Sin embargo, según la emisora estatal CCTV, Xi expresó que China "apoya la desnuclearización de la península coreana y apoya las gestiones entre Corea del Norte y Estados Unidos para resolver el tema de la península mediante el diálogo y las consultas".Trump tuiteó el martes que hablaría con Xi más tarde sobre comercio y sobre Corea del Norte donde, según dijo, "la confianza mutua está en aumento".Según lo informado por la prensa china, Kim le dijo a Xi que Corea del Norte está comprometida con la desnuclearización y que no encuentra necesidad de tener armas nucleares si "la parte relevante" abandona "su política hostil y sus amenazas", en alusión a Estados Unidos."Espero forjar una confianza mutua con Estados Unidos mediante el diálogo", dijo Kim de acuerdo con los informes. La resolución de las tensiones y la desnuclearización deberán realizarse por etapas y todas las partes deben marchar a paso junto, manifestó. El gobierno de Trump ha exigido que Corea del Norte inmediatamente se comprometa con la desnuclearización.Corea del Norte anunció la visita de Kim a China bastante rápido, probablemente tras haberlo coordinado con la prensa oficialista china. Sin embargo los primeros despachos fueron bastante escuetos.La prensa norcoreana ha ejercido suma cautela al cubrir las recientes cumbres de Kim: las reporta prominentemente en la televisión y los diarios, pero sólo después de que ya han concluido y el líder se encuentra de regreso en la capital.Aunque los rumores proliferan, no ha habido una confirmación oficial por parte de la prensa norcoreana de la esperada reunión cimera con Trump.La reciente cumbre con Corea del Sur y el potencial encuentro con el líder estadounidense han recibido más atención a nivel internacional, pero el papel de China como garantía económica de Corea del Norte le da particular importancia al diálogo entre Xi y Kim.

