Lo que sucede cuando se intenta frenar a la lava

Cuando las fisuras volcánicas se abren y la materia hirviendo comienza a fluir, lo mejor es no luchar contra la naturaleza. Al menos eso dicen los especialistas consultados por CNN.“Los flujos no se pueden detener, pero la gente lo ha intentado en el pasado”, señaló Benjamin Andrews, director del Programa Global de Vulcanismo en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian.“Sin embargo, la lava sí puede –y lo han logrado– desviarse. El ejemplo más famoso, según cita Andrews, ocurrió en 1973, cuando el volcán Eldfell erupcionó en Heimaey, una pequeña isla ubicada en Islandia”, agregó CNN en su sitio digital de noticias.LEER: Se queman casas y edificios por la lava “En esa ocasión, se usaron enormes bombas para rociar agua de mar sobre la lava que avanzaba, pero este esfuerzo no detuvo su curso sino que redirigió el flujo y evitó que llegara al puerto”, explicó Andrews. También añadió que partes de algunos pueblos resultaron invadidas por la lava. En otros casos, se utilizaron bombas explosivas con el objetivo de desviar el curso de la lava.Así ocurrió en 1935, cuando una erupción del volcán Mauna Loa disparó lava hacia la ciudad de Hilo, en la Isla Grande de Hawai. El famoso líder del ejército estadounidense George S. Patton, quien entonces era teniente coronel, supervisó una operación de las fuerzas armadas en la que aviones militares arrojaron bombas cerca del respiradero de donde provenía la lava, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).La erupción terminó luego de seis días, pero la efectividad de las bombas para interrumpir los canales de lava aún sigue en disputa, especificó USGS.Después de otra erupción del Mauna Loa en 1942, el Ejército estadounidense bombardeó las paredes de los canales por los que fluía la lava. Y en ese episodio no hubo efectos significativos, de acuerdo a un documento de investigación al respecto publicado en el Boletín de Vulcanología.Tres días después del bombardeo, el cono de salpicadura alrededor del respiradero principal de lava colapsó parcialmente por procesos naturales, lo que causó que el flujo cesara su movimiento, registraron los autores del documento, una persona murió por la erupción del volcán.Especialistas indicaron a CNN que si bien los flujos de lava pueden desviarse, también existe el dilema de hacia dónde llevará su nuevo rumbo.“Este problema se ilustra más fácilmente con la situación en la que desvío el flujo de la lava para salvar mi casa, pero como resultado la lava termina por destruir el hogar de otra persona”, indicó. Y añadió: “Debido a estos dos factores, los flujos de lava generalmente no son detenidos ni desviados”.

