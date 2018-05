Abandona EU acuerdo nuclear 'defectuoso hasta la médula'

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en un mensaje a sus compatriotas a través de la televisión, radio y redes sociales, la salida de su país del acuerdo nuclear, porque es "defectuoso hasta la médula".Añadió que era un "horrible acuerdo unilateral" que "no trajo la paz y nunca lo hará".LEER: Mayoría de estadounidenses no querían que EU terminara acuerdo Asimismo, dijo que se restablecerán las sanciones que se habían retirado a raís de la firma del acuerdo y se fijarán multas adicionales."Estados Unidos no hace amenazas en vano", agregó el mandatario al hacer el anuncio en un mensaje que fue televisado, informó la agencia Associated Press.Desde hace mucho, Trump ha criticado el acuerdo forjado en 2015 que estipula que las potencias mundiales levantarán las sanciones económicas impuestas a Irán, que a cambio reduciría sus actividades nucleares y permitiría más inspecciones.Si el acuerdo colapsa, Teherán podrá reanudar el enriquecimiento de uranio y las empresas que han estado comenzando a hacer negocios con Irán tendrán que apresurarse para cancelar sus acuerdos a fin de no estar violando las leyes estadounidenses.Antes del anuncio había expectativa en Irán, donde muchos están inquietos por la repercusión económica que tendrá la decisión de Trump. En Teherán, el presidente Hassan Rouhani trató de calmar los ánimos, sonriendo al asistir a una feria petrolera. No mencionó explícitamente a Trump, pero enfatizó que Irán seguirá buscando "buenas relaciones con todo el mundo"."Es posible que tengamos algunas dificultades por dos o tres meses, pero superaremos esto", dijo Rouhani.Los decisión representa un fuerte golpe a algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos, entre ellos Gran Bretaña, Francia y Alemania, quienes se unieron a Estados Unidos hace sólo tres años para firmar el acuerdo.

