Mientras sopesa el inicio de las negociaciones para el desarme nuclear con Corea del Norte, el presidente Trump enfrenta un régimen que durante décadas ha ocultado los elementos clave de sus programas nucleares del monitoreo internacional y ha prohibido la presencia de inspectores en el país.Como resultado de eso, el primer paso en cualquier acuerdo significativo podría ser una declaración de Corea del Norte acerca del alcance de su programa nuclear, aunque sería algo que nadie creería, dice The New York Times.Tendría que ser seguido de lo que los expertos han llamado la inspección más exhaustiva en la historia del desarme nuclear, una que tendría que hurgar en un programa que data desde hace más de medio siglo y que actualmente abarca millas cuadradas de sitios industriales y túneles ocultos en las montañas del Norte.Se necesitarían más de los 300 inspectores que la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA por sus siglas en inglés) despliega actualmente para evaluar las instalaciones nucleares de casi 200 países.Para Trump, es crucial que obtenga la declaración correcta y el proceso de inspección, tomando en cuenta las falsas declaraciones de Irán que le quitaron legitimidad al cuerdo nuclear de 2015, y que el presidente va a debatir su salida durante el transcurso de esta semana."Norcorea podría hacer que Irán se viera fácil", comentó Ernest J. Moniz, ex secretario del Departamento de Energía y científico nuclear que negoció muchos detalles del acuerdo de 2015 que suscribió la administración Obama."No se trata de confiar, sino de verificar".El éxito en Corea del Norte con un equipo relativamente pequeño de inspectores dependerá de la completa colaboración de su líder, Kim Jong-un, para que abra las vastas instalaciones que heredó de su padre y abuelo, de acuerdo a ex inspectores de armas.Hace cuatro años, RAND Corporation, que usualmente realiza estudios para el Departamento de la Defensa, estimó que encontrar y asegurar las armas de destrucción masiva de Corea del Norte, si el país se desplomara o en cualquier situación en la que hubiera hostilidad a la inspección, requeriría de unos 273 mil soldados.Al igual que Irán, Corea del Norte tendría que empezar cualquier pacto de desnuclearización con una lista integral de sus sitios atómicos, fábricas y armas, que las agencias de inteligencia estadounidense compararían de inmediato con sus propias estimaciones.La complejidad de la verificación podría depender de lo extenso del "desarme" que Trump tiene en mente, y si es igual a la definición de Kim.Todos están de acuerdo en que tal programa de desarme podría involucrar entregar los brazos nucleares del Norte. Sin embargo, las agencias de inteligencia estadounidense han diferido considerablemente en cuanto al tamaño del arsenal, la CIA calcula alrededor de 20 armas nucleares, mientras que la Agencia de Inteligencia de la Defensa estima que son 60.Hasta ahora, la administración Trump no ha dicho si Corea del Norte tendría que desmantelar la mayoría de sus instalaciones para la producción nuclear, que se cree son más numerosas que las de Irán.Tampoco se sabe si el Norte entregaría los misiles.Se cree que Norcorea posee una gran cantidad de armas biológicas y gas nervioso como el que fue utilizado para asesinar al medio hermano de Kim, en un ataque que ocurrió el año pasado en Malasia.Sin embargo, su enorme complejo nuclear es el que representa el mayor problema. Los inspectores de la IAEA no están entrenados para reconocer ni manejar armas nucleares, básicamente son contadores forenses, que le dan seguimiento al uranio y plutonio a través de las fábricas y al equipo que puede ser usado para producir combustible nuclear.Quitarle sus ojivas nucleares podría requerir especialistas militares del Occidente -incluyendo equipos entrenados para impedir que las armas detonen- así como un posible acuerdo con China o Rusia para que acepten las armas.Expertos occidentales consideran que el número total de sitios nucleares del Norte es de 40 a 100, de acuerdo al reporte de RAND.Irán, por el contrario, tiene aproximadamente una docena de lugares significativos y nunca ha desarrollado armas nucleares, tampoco Irak."El objetivo de un desmantelamiento nuclear en Corea del Norte es mucho más compleja que cualquier cosa que diga la administración, porque sus instalaciones atómicas son tan grandes y avanzadas y en algunos casos, están muy bien ocultas", comentó el Dr. David A. Kay, experto nuclear que en 2003 y 2004 encabezó la cacería estadounidense de armas no convencionales en Irak.Al final de cuentas, el tener éxito en la verificación atómica dependería ampliamente de los mismos norcoreanos --- si es que entienden las verdaderas dimensiones de ese enorme complejo nuclear.Agregó que las inspecciones, probablemente se limitarían a monitorear de qué manera los expertos norcoreanos llevan a cabo la desnuclearización."No será como en Irak, en donde encontramos algo y lo destruimos. En este caso sólo vamos a observar lo que haga el Norte, no será fácil obtener una prueba fehaciente de que el país se deshizo de sus armas nucleares y los medios complicados para producirlas".