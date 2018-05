Celebra boda en hospital pareja atacada por cocodrilo

Harare, Zimbabue- Una pareja que fue atacada por un cocodrilo celebró su boda días después del incidente en un hospital de Zimbabue, donde la novia se recupera tras haber perdido un brazo."En una semana pasamos de un estado de shock a la agonía y a una experiencia realmente increíble", comentó el novio Jamie Fox a The Associated Press el lunes.Fox, de 27 años, y su prometida Zanele Ndlovu estaban paseando a bordo de una canoa por el río Zambeze, uno de los más grandes de África, cuando un cocodrilo los atacó el 30 de abril. Zanele perdió el brazo derecho y sufrió heridas en la mano izquierda. Cinco días después, contrajeron matrimonio en la capilla del hospital."Estamos contentos de que estamos vivos y pudimos casarnos en el día que estaba programado, aunque tuvimos que hacerlo en un lugar mucho más chico. Las celebraciones ocurrieron en el lugar original pero Zanele y yo tuvimos que quedarnos en el hospital", comentó Fox.Describió la boda como "increíble".El sitio web de viajes, Victoria Falls Guide, califica al paseo en canoa por el Zambeze sobre las Cataratas Victoria como "la actividad perfecta para aquellos que no solo quieren ver la vasta vida animal y de aves, sino también para quienes quieren experimentar la paz, tranquilidad y la belleza del río Zambeze".Para la pareja, la experiencia se convirtió en un terrible accidente."Estaba gritando, tratando de salvarla. Ella no se quejaba del dolor cuando logramos sacarla del agua, quizás por el shock. Esperábamos que los médicos pudieran salvarle el brazo pero no ocurrió", dijo Fox y agregó que la pareja había salido por 18 meses."Le propuse matrimonio en febrero. Esperamos establecernos en Gran Bretaña así que estamos tramitando nuestra visa y posteriormente pensaremos en la luna de miel", indicó Fox.Zanele fue dada de alta del hospital el lunes.

