Pide Papa a misioneros que respeten otras culturas

El papa Francisco exhortó el sábado a uno de los movimientos misioneros más grandes pero más polémicos de la Iglesia católica a que respete las diferentes culturas al tratar de ganar fieles por todo el mundo.Francisco encabezó una ceremonia masiva para conmemorar el 50 aniversario de la llegada a Roma de la organización Camino Neocatecumenal. La comunidad, fundada en España en la década de 1960, forma a los adultos católicos en su fe y cada año envía familias en labores misioneras por todo el planeta.Bajo el pontificado de los dos papas previos a Francisco, El Vaticano se distanció un poco del Camino Neocatecumenal debido a sus prácticas litúrgicas inusuales, que incluyen celebrar misa los sábados por la noche, y su presencia ocasionalmente divisiva en las diócesis. Los estatutos del Camino no se aprobaron hasta 2008.Francisco, sin embargo, es menos purista en los temas litúrgicos y ha insistido en que la Iglesia sea más misionera en su naturaleza. Como resultado, aparentemente ha abrazado el Camino Neocatecumenal, aunque con advertencias regulares, incluso el sábado, para trabajar a favor y no en contra de la unidad en la Iglesia.El papa advirtió a los 34 nuevos grupos misioneros de la organización que no traten de dictar normas a otros ni a seguir guiones previamente escritos, sino que acompañen pacientemente a los fieles. Los instó a amar y respetar las culturas y tradiciones de otras personas."Vamos adelante juntos, sin aislarnos ni imponer nuestro propio ritmo, unidos como Iglesia, con pastores y todos nuestros hermanos", dijo Francisco a la multitud, calculada en más de 100 mil personas de 135 países.Recordó que cuando Jesús exhortó a sus discípulos a encontrar más creyentes, "no dijo vencer ni ocupar, sino hacer discípulos, compartir con los demás el don que han recibido".Detrás de él estuvieron sentados muchos cardenales y obispos, indicio de que, a pesar de toda su controversia, el Camino cuenta con partidarios de alto rango. Kiko Argüello, el carismático cofundador del Camino, mostró ese interés al identificar por su nombre a cada uno de los cardenales que residen en el Vaticano y que se encontraban cerca.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.