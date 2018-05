Develan estatua de Marx en su pueblo natal

Una gran estatua del filósofo Carlos Marx fue develada el sábado en su ciudad natal de Tréveris, en el oeste de Alemania, al cumplirse el bicentenario de su nacimiento.La develación de la gran escultura de bronce de 4.4 metros, donada por China, provocó críticas de algunos que atribuyen a Marx los crímenes cometidos por socialistas revolucionarios en Rusia, China y otros países en nombre del comunismo.Unos 200 invitados, entre ellos una delegación china, aplaudieron al alzarse la tela color rojo brillante que cubría la estatua en la que aparece Marx de pie, con su conocida barba tupida.Marx sentó las bases teóricas del comunismo, una ideología según la cual el proceso histórico conduce a la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la desaparición de las clases sociales. Las dos obras más conocidas en las que expone sus pensamientos son el Manifiesto Comunista y El Capital.La ceremonia y los discursos en Tréveris fueron interrumpidos en ocasiones por gritos y abucheos de manifestantes."El obsequio de China es un pilar y un puente para nuestra sociedad", dijo Malu Dreyer, gobernadora del estado de Renania-Palatinado.Un grupo alemán que representa las víctimas del comunismo criticó los festejos, señalando que no ha habido un debate sobre el apoyo de Marx a la violencia para abolir las clases sociales."Decimos que sí a un debate sobre Marx, pero no a su adoración", dijo el dirigente del grupo, Dieter Grombowski, en un comunicado.Cuando Alemania fue dividida al final de la Segunda Guerra Mundial, el sector oriental tuvo un régimen comunista desde 1949 hasta la reunificación en 1990. Algunos alemanes del este dicen que no han superado los efectos a largo plazo de la represión del régimen.Carlos Marx nació en Tréveris el 5 de mayo de 1818 y vivió allí hasta sus 17 años. Murió en el exilio en Londres en 1883.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.