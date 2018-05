Detienen a 350 en protestas contra Putin

Miles de manifestantes ocuparon una de las plazas principales de Moscú y otros miles se concentraron en San Petersburgo el sábado como parte de una ola nacional de protestas ante la inminente juramentación del presidente Vladimir Putin para un nuevo período.El organizador de la protesta, Alexei Navalny, fue detenido por la policía junto con otro medio centenar de personas en Moscú.Un grupo que vigila la represión política dijo que más de 350 personas fueron arrestadas.El grupo OVD-Info dijo que el mayor número de arrestos para la media tarde se registró en Chelyabinsk, donde fueron detenidas 97 personas.Navalny, el adversario más prominente de Putin, convocó a los actos bajo el lema "no es nuestro zar".Policías antimotines se introdujeron en la multitud en la Plaza Pushkin y se llevaron a algunos manifestantes, pero en principio no intentaron dispersar a la gente a pesar de que el acto no estaba autorizado. Un helicóptero vigilaba desde arriba.Informes noticiosos y en redes sociales dijeron que centenares de personas se habían congregado previamente en una decena de ciudades en el lejano oriente y Siberia. Según los informes, la policía detuvo a activistas en varias ciudades, pero no se dieron cifras.En San Petersburgo, las autoridades habían clausurado el Campo de Marte, donde suelen realizarse los actos políticos. Los carteles en las barricadas decían que estaba cerrado para efectuar reparaciones.Putin prestará juramento el lunes para un nuevo sexenio.

