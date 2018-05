Localizan a minero derrumbe en Polonia

Varsovia– Cuerpos de rescate localizaron a un tercer minero de los siete que desaparecieron luego que un sismo causara un derrumbe en una mina de carbón hoy en el sur de Polonia, indicó un funcionario de la compañía minera. Otros dos fueron rescatados previamente con lesiones que no ponen en peligro su vida.Daniel Ozon, presidente de la Compañía de Carbón Jastrzebie, señaló que los rescatistas pueden ver al tercer minero y mantienen el contacto con él, pero aún no han logrado acceder al lugar donde se encuentra. Cuatro mineros siguen sin ser localizados.Más de 200 elementos de cuadrillas de rescate y de apoyo trabajan entre los escombros y bombean aire a la zona de búsqueda de los mineros todavía desaparecidos, subrayó Ozon.La operación de rescate inició a las 11:25 de la mañana después de que el temblor afectara la mina de carbón de Zofiowka, dijo Katarzyna Jablonska-Bajer, portavoz de la compañía carbonera. La mina está ubicada en el poblado sureño de Jastrzebie-Zdroj, cerca de la frontera polaca con la República Checa.La vocera añadió que cuatro mineros fueron llevados rápidamente a la superficie, pero que se perdió el contacto con otros siete que estaban a 900 metros bajo tierra y que estaban preparando un nuevo corredor para los trabajos de extracción.La Autoridad Minera Estatal de Polonia informó que el temblor tuvo una magnitud de 3,4, mientras que el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo lo catalogó de 4,3. La televisora TVN24 reportó que el temblor también se sintió en la superficie y sacudió algunas casas.“Nunca había habido un temblor tan fuerte en la mina”, aseveró Jablonska-Bajer.Agregó que los altos niveles de metano impidieron que los rescatistas pudieran acceder al lugar del accidente en la mina durante varias horas.El primer ministro Mateusz Morawiecki, que llegó a la mina el sábado por la noche, dijo que los rescatistas trabajan sin parar y usan el mejor equipo en el intento de localizar a los mineros restantes pero que montones de escombro afectan sus operaciones.“Estamos haciendo todo lo posible por rescatar a los mineros”, afirmó a los reporteros.Familiares y amigos de los mineros se congregaron frente a la mina el sábado a la espera de noticias, mientras que las familias de los mineros aun no ubicados fueron llevadas a un edificio de las instalaciones de la compañía en la mina.La minería del carbón es una industria importante en Polonia, donde ese combustible sigue siendo la principal fuente de energía y calefacción, pero el país está tomando algunas medidas para cambiar hacia fuentes de energía renovables y más limpias.De acuerdo con la Oficina Principal de Estadísticas, el año pasado se extrajeron unas 65,8 millones de toneladas métricas (58,7 millones de toneladas) de carbón en Polonia, cerca de 4,8 millones de toneladas menos que en 2016.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.