Prepara Trump retiro de tropas de Surcorea

Washington- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Pentágono preparar opciones para retirar a las tropas estadounidenses de Corea del Sur, semanas antes de celebrar su reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un, según fuentes citadas por el diario The New York Times.La reducción en las tropas no pretenden ser una moneda de cambio en las conversaciones entre ambos mandatarios sobre la desnuclearización de la Península de Corea, según los funcionarios citados.Sin embargo, reconocieron que el tratado de paz entre las dos Coreas podrían disminuir la necesidad de mantener a 23 mil 500 soldados estadounidenses en el país.La orden de Trump coincide con las tensas negociaciones con Corea del Sur sobre cómo compartir el costo de la fuerza militar en la Península.Según un acuerdo que expira a finales de 2018, Corea del Sur paga 800 millones de dólares anuales, aproximadamente la mitad del costo del mantenimiento de las tropas.La Administración de Trump exige que pague casi todo el costo de la presencia militar en el país.Por otra parte, la directiva ha causado recelo ya que cualquier reducción pueda debilitar la alianza con la zona en medio de la negociación con Corea del Norte.El secretario de Defensa, Jim Mattis, se sumó a estas preocupaciones la semana pasada cuando sugirió que el futuro de la presencia militar de EU podría estar sobre la mesa."Eso es parte de los problemas que discutiremos primero en las negociaciones con nuestros aliados, y por supuesto con Corea del Norte", dijo."Por ahora, sólo tenemos que seguir el proceso, negociar y no tratar de hacer precondiciones o presunciones sobre cómo va a funcionar".Para Trump, retirar sus tropas tendría múltiples beneficios, según Víctor D. Cha, un experto en Corea de la Universidad de Georgetown, pues apelaría a su base política, ahorraría dinero al país y ayudaría a mejorar la relación con Kim."Desde la perspectiva de la alianza entre los Estados Unidos y Corea del Sur", dijo Cha."Representaría una reducción importante".El Gobierno de Corea del Sur reiteró esta semana que las tropas seguían siendo necesarias y que no se retirarían como resultado de un tratado de paz con Norcorea.

