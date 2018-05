Falla computadora y deja a miles sin examen mamario

El secretario de salud de Gran Bretaña se disculpó por lo que llamó "una grave falla" que resultó en que centenares de miles de personas no fuesen notificadas para realizarse un examen de cáncer mamario.Jeremy Hunt dijo en el Parlamento que el error al parecer se debió a "un fallo de algoritmo de computadora" que data de 2009."El hecho es que por muchos años, la supervisión de nuestro programa de mamografías no ha sido lo suficientemente buena", dijo Hunt. Agregó que unas 450 mil mujeres de entre 68 y 71 años no recibieron la oportunidad de una mamografía. Hunt dice que los expertos estiman que de esas mujeres, hasta 270 pudieran haber muerto prematuramente. "Muchas familias estarán profundamente perturbadas por estas revelaciones", admitió, y añadió que la falla significó que algunos casos de cáncer mamario fueron diagnosticados en una etapa tardía, cuando la enfermedad puede resultar más difícil de tratar. El riesgo de cáncer mamario aumenta con la edad.Hunt se disculpó "de todo corazón" por el sufrimiento causado y prometió que habrá una revisión independiente del programa nacional de exámenes de cáncer mamario. Los exámenes son ofrecidos a todas las mujeres de entre 50 y 70 años en Inglaterra cada tres años. Las mujeres reciben por correo cartas de notificación para que hagan una cita para el examen."Trágicamente, muy probablemente hay personas en ese grupo que estarían vivas si no hubiese ocurrido la falla", dijo Hunt. Apuntó que se notificará a todos los médicos generales cómo deben responder y dijo que el asunto fue mencionado inicialmente como un problema potencial en enero."Es muy preocupante que tantas mujeres no recibieron una invitación a mamografías en un período prolongado", dijo Emma Greenwood, directora de políticas y asuntos públicos del Cancer Research U.K., en una declaración. Greenwod dijo que muchos casos de cáncer mamario son detectados por las mismas pacientes y recomendó que las mujeres preocupadas por la posibilidad de perderse su examen deben contactar a sus médicos.

