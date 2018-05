Seúl, Corea del Sur— El ministro de Exteriores de China llegó hoy a la capital de Corea del Norte, donde podría reunirse con el líder del país, Kim Jong Un, en su intento por asegurar un mayor protagonismo de Pekín en la nueva ronda de diplomacia nuclear con Pyongyang impulsada por Seúl y Washington.La visita de Wang Yi se produce días después de que Kim y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se comprometieran en una histórica cumbre en la frontera a trabajar para la "completa desnuclearización" de la Península de Corea, para lo que no ofrecieron medidas ni plazos concretos.Los dos líderes acordaron además finalizar formalmente la Guerra de Corea, que terminó en un armisticio en 1953, en conversaciones a tres bandas con Washington, o a cuatro incluyendo a Pekín. Las dos Coreas no pueden poder fin a la guerra por sí mismas porque el Sur no firmó directamente el pacto que hace que la península siga técnicamente en guerra.Se espera que el encuentro entre Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que podrían celebrarse en mayo o junio, arroje más información sobre la desnuclearización, incluyendo cuándo y cómo ocurrirá. Los medios estatales norcoreanos no reportaron aún la llegada de Wang a Pyongyang.Es probable que Wang aproveche su visita para asegurarse de que Pekín no queda al margen en las discusiones relativas a la hermética nación. Algunos analistas surcoreanos apuntan que el canciller buscará específicamente el compromiso de Kim de que el proceso para poner fin formalmente a la guerra incluya a China.

