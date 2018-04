El año pasado, representantes de 25 países se reunieron en Tokio para establecer los estándares internacionales para la cadena de bloques, la tecnología que fue introducida por la moneda virtual Bitcoin y que ha desatado un intenso interés en los círculos corporativos y gubernamentales.Algunos de los tecnólogos que estaban presentes en la Organización de Estándares Internacionales, ISO por sus siglas en inglés, se sorprendieron cuando se enteraron que el jefe de la delegación rusa, Grigory Marshalko, trabaja para el FSB, la agencia de inteligencia que sucedió a la KGB, informó The New York Times.Y se sorprendieron aún más cuando le preguntaron al agente del FSB por qué los rusos están destinando recursos para los estándares de la cadena de bloques."Miren, el Internet pertenece a los estadounidenses, pero la cadena de bloques será nuestra", dijo, de acuerdo a un delegado que estuvo presente.El ruso agregó que los otros dos miembros de la delegación de su país, integrada por cuatro personas, también trabajaban para el FSB.El sentimiento expresado por el delegado ruso es una clara señal del significado que algunos gobiernos le asignan a la cadena de bloques -una tecnología que actualmente es aplicada a cosas tan variadas como las operaciones financieras y las votaciones- y el grado en que se está convirtiendo en un tema de la batalla geopolítica.El interés ruso en las sesiones técnicas que normalmente son inconsistentes ha provocado inquietud entre las demás delegaciones, ya que les preocupa que países individuales puedan establecer estándares que podrían hacer que la seguridad de esa tecnología sea vulnerable a la vigilancia y ataque.El ISO, que tiene su sede en Ginebra, fue creado en 1947 para asegurar que las tecnologías importantes sean construidas y medidas de la misma manera en todo el mundo. Al paso de los años ha creado estándares para la seguridad de los alimentos, sensibilidad de las películas y mucho más.Rusia no es el único país que ha enviado delegaciones poderosas, los 25 países remitieron a unas 130 personas a la última reunión para discutir asuntos como un método común para la seguridad.China envió funcionarios del Ministerio de Finanzas mientras que los delegados de Estados Unidos incluyeron a funcionarios de IBM y Microsoft, de acuerdo a los participantes.La cadena original de bloques es la base de datos compartida en la que son registradas todas las transacciones de Bitcoin. Es mantenida por una red de computadoras que están distribuidas y manejadas por muchas personas, en lugar de tener una autoridad central.Aunque actualmente existen muchas monedas virtuales, cada una tiene su propia cadena de bloques, también hay muchos esfuerzos gubernamentales y corporativos que buscan la manera de usar esa tecnología para registrar de manera segura otros tipos de información.Existen preguntas importantes acerca de si la tecnología estará a la altura de las expectativas -pocos proyectos han ido más allá de la etapa piloto. Sin embargo, en países como Estados Unidos, China, Rusia, Singapur y Suiza, grupos gubernamentales han hablado acerca de usar la cadena de bloques en una serie de cosas, como emitir una divisa nacional o rastrear registros de identidad de los ciudadanos o visitantes.Dentro de esa joven industria, existe una creencia generalizada de que las empresas y países que establezcan un liderazgo temprano podrían establecer la dirección que seguirá esa tecnología, tanto para cuestiones comerciales como para la seguridad nacional.Emma Channing, una abogada que frecuentemente trabaja con nuevas empresas de la cadena de bloques, recientemente generó alarma al señalar que la intriga podría estar presente en el grupo de estándares del ISO.Channing dijo que le preocupaba que los países que puedan destinar más recursos al proceso puedan imponer sus algoritmos criptográficos preferidos a los estándares y crear potencialmente una manera ilegítima que podría ser usada en el futuro para espiar la actividad que haya en la cadena de bloques.

