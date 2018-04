Tenemos documentos sobre el plan nuclear iraní: Netanyahu

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró hoy que su país ha obtenido "media tonelada" de documentos que prueban que Irán tuvo en un momento un programa de armas nucleares.La captura de los documentos "es una hazaña histórica de los servicio secretos", dijo el primer ministro, aseverando que los textos demuestran que Irán mintió sobre sus ambiciones nucleares antes de llegar al acuerdo en 2015 con las potencias mundiales, y exhortó al presidente estadounidense Donald Trump a que se retire el mes entrante del acuerdo.Trump tiene hasta el 12 de mayo para decidir si Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear con Teherán. Netanyahu ha encabezado los pedidos para que Estados Unidos se salga del pacto.Irán niega que su programa nuclear sea para fines bélicos. El acuerdo ofreció al país una reducción en las sanciones económicas a cambio de acotar su programa nuclear.Hablando en inglés quizás teniendo en cuenta a un público internacional, Netanyahu dijo desde la sede militar israelí en Tel Aviv que entre los documentos hay pruebas de que Irán albergaba un "Proyecto Amad" de desarrollar armas atómicas.Netanyahu se opuso duramente al acuerdo mientras el presidente Barack Obama estaba negociándolo y ha sido su principal crítico desde que se firmó. Agregó que el pacto no ofrece suficientes salvaguardas para evitar que Irán alcance armas con capacidad nuclear.El primer ministro israelí ha encontrado un aliado en Trump, quien considera que el acuerdo "es el peor" que se ha firmado.Trump ha dicho que el 12 de mayo sacará a Estados Unidos del acuerdo a menos que sea revisado, pero enfrenta intensa presión de aliados europeos para que no lo haga. Netanyahu dijo que compartirá información nueva con aliados occidentales y la agencia nuclear internacional.De momento Irán no respondió a las declaraciones. La agencia semioficial Fars, que se cree es cercana a la Guardia Revolucionaria, minimizó el discurso de Netanyahu calificándolo de "espectáculo de propaganda".En un discurso televisado a nivel nacional, Netanyahu dijo que Israel recientemente obtuvo 55 mil documentos y 183 CDs con información "de los archivos nucleares de Irán".Comenzó su presentación con una serie de videos de líderes iraníes diciendo que su país nunca buscó desarrollar armas nucleares.Netanyahu no dio evidencia directa de que el país hubiera violado el acuerdo de 2015. Además el pacto a todas luces no le prohíbe a Irán mantener sus antiguos archivos.Sin embargo, Netanyahu asegura que la existencia de los documentos demuestra que Irán espera reanudar su objetivo de construir una bomba.

