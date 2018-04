Piden a Trump respetar pacto nuclear con Irán

Berlín– La canciller alemana, Angela Merkel, coincidió en sendas conversaciones telefónicas con el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra británica, Theresa May, en la necesidad de que Estados Unidos permanezca en el acuerdo nuclear con Irán y en defender sus intereses comerciales frente a Washigton, escribe EFE.Además de subrayar la necesidad de que Estados Unidos no abandone el acuerdo, los tres mandatarios "reiteraron al mismo tiempo su disposición a elaborar en un marco más amplio con todos los implicados convenios adicionales en relación con la duración de las restricciones nucleares y otros temas", señaló hoy el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, en un comunicado.Entre estas cuestiones adicionales, el texto cita el programa de misiles balísticos iraní y el papel de Teherán en la región.Merkel habló asimismo con Macron y May de las relaciones comerciales con Estados Unidos y los tres mandatarios coincidieron en afirmar que Washington no debería tomar medidas en materia de política comercial contra la Unión Europea y que ésta, dado el caso, debería estar decidida a "defender sus intereses en el marco de un orden comercial multilateral".Las conversaciones mantenidas ayer con Macron y hoy con May tenían como objetivo intercambiar y acordar posturas tras las respectivas reuniones esta semana de la canciller y el presidente francés en Washington con el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, señala el comunicado.Merkel, Macron y May acordaron continuar cooperando intensamente en los aspectos abordados.

