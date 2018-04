Madrid– Miles de personas abarrotaron ayer las plazas de las principales ciudades españolas en señal de condena y repulsa a la sentencia judicial contra los cinco integrantes de La Manada que “abusaron”, pero no “agredieron ni violaron” –según la versión de los magistrados–, a una joven durante los Sanfermines de 2016, publicó la agencia EFE.Unas concentraciones convocadas por colectivos feministas y en las que han participado dirigentes municipales y autonómicos, así como representantes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, según informó EFE.Y mientras miles de ciudadanos clamaban por una “sentencia justa” en las calles de toda España y mostraban su apoyo a la víctima, más de 200 mil personas pedían a través de la plataforma Change.org la inhabilitación de los magistrados que han dictado la sentencia.Las movilizaciones y las peticiones de inhabilitación tuvieron lugar menos de siete horas después de que la Audiencia de Navarra condenase a cada uno de los cinco integrantes de La Manada a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y no por agresión sexual, al no apreciar violencia, contra la joven.En los hechos del 7 de julio de 2016, los acusados se colaron junto con la víctima en un edificio, donde ella se vio rodeada por los cinco miembros e, «impresionada y sin capacidad de reacción», accedió ante el intenso agobio que sentía con una actitud de «sometimiento y pasividad» mientras los cinco hombres grababan lo ocurrido.Desde primera hora de la mañana centenares de mujeres esperaban el fallo con miles de mensajes de solidaridad y apoyo a la víctima en redes sociales: “Hoy nos juzgan a todas”, “yo sí te creo”, “el veredicto nos afecta a todas las mujeres”, “no estás sola, tienes a tu verdadera manada contigo”, han sido los mensajes más virales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.