Busca presionar a Polonia y Ucrania para que combatan antisemitismo

El gobierno de Polonia rechazó el jueves las críticas de un legislador estadounidense de que una nueva ley glorifica a los colaboradores de los nazis y niega el Holocausto.Las críticas fueron formuladas por Ro Khanna, demócrata de California, uno de dos legisladores que impulsan gestiones bipartidistas para que el Departamento de Estado presione a Polonia y a Ucrania para que combatan el antisemitismo estatal."Nuestro gobierno debería estar preocupado por el resurgimiento del antisemitismo en Ucrania y en Polonia. Ambos países recientemente aprobaron leyes que glorifican a quienes colaboraron con los nazis y que niegan que ocurrió el Holocausto", escribió Khanna el miércoles.En cuanto a Polonia, Khanna se refería a una nueva ley que tipifica como delito culpar a Polonia por los crímenes cometidos por la Alemania nazi. La ley ha desatado críticas en Estados Unidos y particularmente en Israel, donde cunden inquietudes de que su objetivo es desalentar debates sobre la manera en que polacos comunes ayudaron a los nazis.Ante las críticas de Israel, algunos funcionarios y comentaristas polacos han formulado comentarios antisemitas.Andrzej Pawluszek, asesor del primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, dijo a The Associated Press que los comentarios de Khanna fueron "irresponsables y asombrosos".El viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Bartosz Cichocki, respondió el miércoles en Twitter: "Señor, apreciaría si usted cita una sola ley en mi patria Polonia (reciente o no) que glorifica a los colaboradores nazis y/o niega el Holocausto".En otro mensaje en Twitter, agregó: "Además, me encantaría saber exactamente qué hizo el gobierno de su país para combatir el Holocausto cuando el gobierno polaco en el exilio se lo pidió".Durante la ocupación nazi de Polonia en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno polaco en el exilio hizo varios llamados al mundo alertando sobre la matanza masiva de judíos, pero pocos le prestaron atención.

