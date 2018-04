La canciller alemana Angela Merkel llegará el viernes a la Casa Blanca tras la visita realizada la presente semana por el presidente francés, Emmanuel Macron. Pero no espere que continúen las escenas de mutua simpatía. Los contrastes no podrían ser mayores.A Merkel sólo se le ofrecerá una comida de trabajo.La última vez que Merkel se reunió en la Casa Blanca con Trump, en marzo de 2017, los mandatarios ni siquiera llegaron a estrecharse la mano frente a los fotógrafos. Pocas personas esperan que las cosas sean distintas en esta ocasión.Pero la falta de química entre Merkel y Trump no es nueva. La novedad es la aparente indiferencia en la Casa Blanca sobre la canciller alemana, así como la venida a menos de la alguna vez predominante posición de Merkel.Aun el año pasado, Merkel era considerada la líder de Europa, la defensora del mundo liberal y el contrapeso de Trump. Pero tras las difíciles elecciones de 2017, al parecer la influencia de Merkel va a la baja.“Merkel irá a Washington y parece que a nadie en Estados Unidos le importa”, dijo Jeremy Shapiro, el exfuncionario del Departamento de Estado que trabajó en relaciones europeas en el gobierno del presidente Barack Obama.Diplomáticos veteranos de ambos lados del Atlántico insisten en que las relaciones entre Estados Unidos y Alemania continúan siendo crucialmente importantes. Alemania sigue siendo el país más rico y poblado de Europa. Aún es la potencia de ese continente y un importante socio comercial.Dieciocho meses después de que Merkel felicitara a Trump por resultar electo, analistas y funcionarios reconocen que las relaciones germanoestadounidenses se encuentran en su punto más bajo.“No parecía posible que se pusieran peor que como estuvieron después de la invasión de Irak en 2003”, dijo Christian Tuschhoff de la Universidad Libre de Berlín, “pero lo están”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.