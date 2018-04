Analizan suspender Nobel de Literatura

Ciudad de México— La Academia Sueca considera no otorgar el Nobel de Literatura este año tras el escándalo por filtraciones de anteriores ganadores y denuncias de abuso sexual que ha causado la renuncia de cinco de sus miembros, confirmó el presidente de la Fundación Nobel, Carl-Henrik Heldin, a la televisión pública sueca SVT.Varios miembros del Comité del Nobel de Literatura y la Academia consideran que el premio no debería fallarse este año para recuperar la confianza y reparar las heridas, indicó la radio pública SR, que citó a fuentes anónimas de esa institución, según el diario El País."Dada la situación en la que se encuentra la institución, sería mejor posponer el premio un año", declaró Peter Englund, uno de los cinco miembros que renunció a la Academia estas semanas.Anders Olsson, secretario permanente de la Academia Sueca, confirmó a la cadena radiofónica que se discutía esta posibilidad y Per Wästberg, otro miembro de la institución, dijo a SVT que la respuesta definitiva sobre el tema podría darse hasta dentro de dos semanas.Una de las propuestas que se estudian -apoyada por Englund- es otorgar dos premios de Literatura en 2019, para dar el correspondiente al año anterior.Göran Malmqvist, miembro de la Academia, dijo que la posibilidad de no conceder el galardón se había descartado, pues sería "horrible" que eso ocurriera, desmintiendo a la edición digital del diario Dagens Nyheter.La decisión sobre el premio deberá ser tomada por todos los miembros de la Academia; sin embargo, tras las renuncias recientes, solo 11 de los 18 asientos están ocupados y los estatutos actuales imponen la presencia de al menos 12 representantes para poder votar las propuestas.El Nobel de Literatura ha sido declarado desierto en una ocasión, en 1935, y no fue concedido, al igual que los otros, en seis ediciones durante las dos guerras mundiales. Mas nunca se ha dejado de entregar por otros motivos.

