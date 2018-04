Mueren 18 por incendio de pozo petrolero en Indonesia

Yakarta, Indonesia— Al menos 18 personas murieron quemadas y docenas más resultaron heridas el miércoles en el incendio de un pozo de petróleo recién perforado y no regulado en la provincia indonesia de Aceh.El incendio, registrado en el pozo de la localidad de Pasi Putih, en el este de Aceh, comenzó a las 01:30 de la madrugada de este miércoles y se mantenía activo pasado el mediodía, dijo el portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho. Cinco casas próximas ardieron.Del pozo, excavado a unos 250 metros (820 pies), manaba petróleo cuando se incendió y había mucha gente alrededor intentando recoger el fuel, agregó el vocero.Syahrizal, un funcionario de la agencia en la zona, confirmó el fallecimiento de 15 personas y dijo que alrededor de 40 más fueron ingresadas en dos hospitales."Me desperté cuando una explosión muy fuerte sacudió nuestra casa como un terremoto", dijo Riska Sri Maulidyawati, una residente de 16 años. "Todos nuestros vecinos salieron corriendo a ver qué pasaba, pero otra explosión fuerte hizo que todos huyeran presas del pánico"."Todo el mundo gritaba '¡Fuego! ¡Fuego!' También oí a gente gritando de dolor y pidiendo ayuda", agregó Maulidyawati. "Los niños lloraban y las mujeres gritaban de pánico. Para mí fue realmente aterrador".Los hospitalizados presentaban quemaduras en entre el 20 y el 60% de sus cuerpos, explicó Edi Gunawan, director de un hospital local, a la televisora indonesia.Varias víctimas tenían un pronóstico grave y fueron trasladadas a un hospital más grande, añadió.La agencia de mitigación de desastres describió el pozo como "tradicional", lo que significaría que no está claro quién es el propietario y que era utilizado por la comunidad local.Aceh, en el extremo norte de la isla de Sumatra, tiene importantes reservas de gas natural que no se explotan comercialmente y está llena de pozos ilegales.En los últimos días, varias personas acudieron a la localidad para sacar petróleo del pozo perforado recientemente, apuntó Maulidyawati."Huimos a casa de unos familiares lejos del lugar del incendio. No nos atrevíamos a volver porque el incendio no está extinguido y tenemos miedo a nuevas explosiones", dijo Maulidyawati.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.