Multará Egipto a vendedores que importunen a turistas

En un intento por revivir el sector turístico de Egipto, el Parlamento nacional aprobó esta semana un proyecto de ley que multará a aquellos vendedores que importunen demasiado agresivamente a los turistas con ofertas o servicios.La propuesta aprobada podría castigar con multas de hasta 10 mil libras egipcias (567 dólares) a aquellas personas "con intenciones de mendigar o promover, ofrecer o vender bienes o servicios".Para convertirse en ley, la iniciativa todavía deberá ser ratificada por el presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sissi.La noticia, sin embargo, ya preocupó a los egipcios que trabajan en el área de las famosas pirámides de Giza, quienes venden recuerdos y ofrecen paseos en camello, entre otras cosas.Uno de estos trabajadores, que solo se identificó como Ahmed, dijo que la propuesta afectará los ingresos de miles de personas como él."Las nuevas regulaciones solo afectarán a la gente que trata de dar de comer a sus familias", dijo el miércoles a The Associated Press, sin dar su apellido por miedo a represalias.El exministro de Antigüedades y famoso egiptólogo Zahi Hawass dijo que las multas no serán suficientes para evitar el acoso hacia los turistas."Se deben agregar penas con sentencias de prisión, porque tales prácticas dañan el turismo egipcio", dijo en un programa televisivo el martes.Generalmente hay jóvenes que acosan y siguen a los turistas que visitan las pirámides de Giza y otros lugares históricos de Egipto, para ofrecerles excursiones, recuerdos o paseos en camello. Las estafas son comunes y la policía de turismo interviene raras veces.El sector de turismo, vital para Egipto, se ha visto afectado fuertemente los por ataques extremistas y por la agitación política tras el levantamiento de 2011 que derrocó al autócrata Hosni Mubarak.La rama turística, otrora de miles de millones de dólares y que ahora es un pilar vital de la economía del país y fuente de trabajo para millones de personas, ha sido diezmada.El turismo sufrió un golpe muy fuerte luego de que el grupo Estado Islámico derribó un avión ruso de pasajeros sobre la Península de Sinaí en 2015, provocando la muerte de las 224 personas a bordo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.