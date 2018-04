Uno de los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora devenidas en partido político, anunció que no asumirá su banca de congresista si no hay garantías en la implementación del acuerdo de paz y son liberados miembros del grupo acusados de narcotráfico.En una entrevista con el canal local de televisión CMI, Iván Márquez señaló el miércoles "que para ir el 20 de julio a ejercer como senador... necesitamos respeto. Prefiero dejar eso allá y me voy a quedar aquí el tiempo que sea necesario hasta cuando vea que realmente hay garantías, que esto va en serio".Márquez decidió mudarse la semana pasada a un campamento rural para exguerrilleros en medio de conjeturas de que podría ser arrestado en el marco de una investigación estadounidense por narcotráfico.El exlíder rebelde avisó al gobierno colombiano que se mudaba temporalmente a una zona de transición, en el departamento de Caquetá, "mientras se tienen mayores claridades y certezas sobre lo que sigue".Dos semanas atrás las autoridades colombianas arrestaron a un alto ideólogo de las FARC conocido por el mote de Jesús Santrich acusado de asociación ilícita por el contrabando de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos en complicidad con el cártel mexicano de Sinaloa.El arresto convirtió a Santrich en el primer líder de alto nivel de las FARC en ser acusado de delitos graves, lo que inquietó a la base rebelde que ya estaba preocupada por la lentitud en la implementación del histórico acuerdo de paz.Márquez ha insinuado que él podría ser el próximo detenido y ha acusado a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia de orquestar los arrestos para sabotear el proceso de paz.El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo a periodistas que Márquez "tiene todas las garantías" para tomar posesión de su banca según lo establecido en el acuerdo de paz firmado en 2016 por las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos."El señor Iván Márquez y los 10 congresistas que fueron elegidos por el Partido FARC tienen todas las garantías. Además hace un par de semanas la Corte Constitucional declaró exequible integralmente el acto legislativo que creó las condiciones especiales para la conformación de ese nuevo partido y para la elección".Santos ha dicho en varias oportunidades que quien "no cumpla los acuerdos en materia de compromisos con la legalidad será sometido a la justicia ordinaria y será castigado debidamente".

