Mono pierde caso por derechos de autor de selfie

En 2011 Naruto, el macaco que vivía en la isla de Sulawesi, Indonesia, se hizo famoso cuando agarró una cámara descuidada y empezó a tomarse selfies, mirando hacia la cámara con una gran sonrisa.Pero la selfie desató también una lucha de tres años en torno a si los monos puede tener legalmente la propiedad de las fotografías, dio a conocer The Washington Post.Desde luego que el mono no inició la lucha. La agrupación Personas a favor del Trato Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en Inglés), presentaron el caso en calidad del “amigo más cercano” de Naruto. Dicho estatus legal se reserva para quien actúa a nombre de alguien más incapaz de hacerlo, generalmente debido a discapacidad.La respuesta fue negativa. No, los monos no pueden ser dueños de derechos de autor ni fincar demandas por violación del copyright, determinó el lunes un panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del IX Circuito Federal de Estados Unidos, ratificando el veredicto de un juzgado de menor instancia.PETA demandó al fotógrafo de vida silvestre David S. Slater, el dueño de la cámara que usó Naruto, publicó las imágenes del macaco en un libro y aseguró ser poseedor de los derechos de autor.En octubre PETA llegó a un acuerdo extrajudicial con Slater, exigiéndole que done 25 por ciento de las utilidades del libro a organizaciones sin fines de lucro “que protejan el hábitat de Naruto y otros macacos crestados en Indonesia”, como señaló PETA.Lo que molestó a los magistrados del tribunal de apelaciones, dijeron en pie de nota, fue que PETA intentara abandonar el caso tras alcanzar un acuerdo que no beneficiara directamente a Naturo pero sí convenía a los “intereses institucionales” de PETA, escribió el magistrado Carlos. T. Bea.PETA “falló” como amigo de Naruto, determinó el juzgado. En cierto momento el tribunal llegó incluso a preguntarse si, de haber sido ser humano, Naruto debió haber demandado a PETA por su representación.El acuerdo extrajudicial, argumentó el tribunal, no pudo haber beneficiado a Naruto puesto que el macaco no formaba parte del convenio y, cuando el documento se firmó, Naruto aún no poseía los derechos de autor para lucrar por su recién descubierta fama a raíz del selfie.Sin embargo, PETA encontró un destello de victoria en el veredicto.En comunicado emitido el lunes, la organización aplaudió el hecho de que el IX Circuito reconociera a regañadientes que los animales tienen derecho constitucional a demandar ante un juzgado federal.En email al Washington Post, Slater se dijo “totalmente encantado” con el resultado del caso.