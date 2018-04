Formulan 10 cargos de homicidio a guiador de Toronto

Un juez en Toronto presentó el martes 10 cargos de homicidio agravado y 13 de tentativa de asesinato contra el conductor de una camioneta rentada que la víspera invadió una acera concurrida de la ciudad en un ataque que pareció deliberado, mientras las autoridades y la gente trataban de explicarse lo que parecía ser uno de los asesinatos en masa más letales en la historia moderna del país.El sospechoso, Alek Minassian, 25 años, apenas mostró emoción al escuchar los cargos en una breve audiencia inicial en un tribunal de Toronto. Vestía un overol blanco para presos y tenía las manos esposadas.El juez le pidió que dijera su nombre y si entendía la orden de no tener contacto con nadie herido en el sitio del accidente. El juez ordenó su detención sin derecho a fianza y programó la próxima audiencia para el 10 de mayo. Minassian no se declaró culpable de los cargos.Mientras tanto, la policía parece seguir reuniendo pruebas. Unos 20 agentes recorrieron la senda mortífera de la camioneta en la calle Yonge, buscando cualquier evidencia. Cerca de allí, los dolientes erigieron un monumento improvisado para honrar a las víctimas."Fue como si él estuviera jugando a un videojuego, tratando de matar a tanta gente como fuera posible", dijo Panna Patel, de 42 años, quien se detuvo frente al monumento y que estaba en el lugar un día antes, sacando dinero de un cajero automático. "Estaba mirando a la gente directamente a los ojos, haciendo contacto visual. Fue aterrador. No mostraba ningún remordimiento".El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, desestimó el martes la posibilidad de un acto terrorista, diciendo que las autoridades no ven nada que comprometa la seguridad nacional en este momento.En una conferencia de prensa, Trudeau aseguró que el incidente "no ha cambiado el nivel general de amenaza en Canadá", aunque ocurrió cuando los ministros de los países del G7 se reunían en Toronto.Hasta ahora las autoridades no han revelado un posible motivo o causa, aunque "definitivamente el incidente pareció deliberado", dijo el jefe de policía Mark Saunders a reporteros en una conferencia de prensa a última hora de la noche.Minassian, que vive en Richmond Hill, un suburbio de Toronto, no tenía antecedentes policiales, precisó Saunders. Un perfil en redes sociales lo describía como estudiante universitario.El hombre fue detenido rápidamente el lunes luego de una confrontación tensa pero breve con agentes a unas manzanas del lugar donde su vehículo se subió a la acera y circuló alrededor de un kilómetro y medio, dejando un rastro de personas ensangrentadas y cadáveres a su paso.Las autoridades difundieron pocos detalles del caso y dijeron que la investigación aún está en marcha, con entrevistas a testigos y el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia.El incidente ocurrió mientras los ministros de los principales países industrializados se reunían en Canadá para discutir diversos problemas internacionales de cara a la cumbre del Grupo de los 7 que se llevará a cabo en Montreal en junio.Ralph Goodale, ministro de Seguridad Pública, calificó el incidente de "ataque horrible" y señaló que los ministros de exteriores del G7 presentaron sus condolencias.El conductor iba hacia el sur en la concurrida calle Yonge alrededor de las 1:30 de la tarde. Las calles estaban llenas de peatones que disfrutaban de un atípico día cálido cuando la camioneta se subió a la acera.Ali Shaker, que conducía cerca de la camioneta al momento del incidente, le dijo al canal CP24 que el conductor parecía moverse a propósito entre la multitud a más de 50 kilómetros por hora."Simplemente se subió a la acera", dijo un consternado Shaker. "Simplemente comenzó a atropellar a todos. Atropelló a todas las personas en la acera. Atropellaba a cualquiera en su camino".El testigo Peter Kang dijo a CTV News que el conductor no parecía hacer ningún intento de frenar."Si fue un accidente se habría detenido", declaró Kang. "Pero la persona siguió avanzando por la acera. Podía haber frenado".Un video difundido en varios noticieros canadienses muestra a la policía arrestando a un hombre luego de que los agentes rodearan la camioneta rentada de la compañía Ryder a varias cuadras de donde ocurrió el incidente en el norte de la ciudad. El sujeto al parecer gesticulaba hacia la policía con un objeto en la mano antes de que le ordenaran tenderse boca abajo en el piso y se lo llevaran.Phil Zullo, testigo del incidente, comentó a la agencia de noticias Canadian Press que vio cuando la policía arrestó al sospechoso y a gente "tirada en la calle"."Debo haber visto alrededor de cinco, seis personas que recibían RCP de los transeúntes y de conductores de las ambulancias", dijo Zullo. "Fue terrible. Brutal".La policía acordonó el cruce de las calles Yonge y Finch luego del incidente y la agencia de tránsito de Toronto indicó que ha suspendido el servicio de la línea del metro que operaba en la zona.