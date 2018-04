Diez heridos tras atentados contra migrantes en Grecia

Al menos 10 personas fueron hospitalizadas y más de 100 detenidas luego de las violentas protestas contra migrantes que tenían cinco días acampando en el principal puerto de la isla de Lesbos, informaron las autoridades griegas el lunes.La policía desalojó la plaza en el principal puerto de Mitilene luego de los enfrentamientos de la noche previa. Manifestantes locales arrojaron bengalas y petardos contra los manifestantes y prendieron fuego a los cestos de basura.La televisión estatal, citando a autoridades de salud, señalaron que la mayoría de los heridos eran inmigrantes y que ninguno de los casos es de gravedad.Las protestas de los solicitantes de asilo comenzaron después de que un alto tribunal dictaminara la semana pasada que los migrantes que arribaban a las islas griegas procedentes de Turquía podían viajar a Grecia continental en lo que se procesaban sus solicitudes de asilo. El fallo no tiene efecto retroactivo, lo que significa que los migrantes que ya estaban en el lugar no podían salir.Antes de los disturbios, el alcalde de la isla Spyros Galinos, renovó su compromiso con el gobierno de reducir los altos niveles de hacinamiento en los campos ubicados en Lesbos y otras islas."Hay 10 mil solicitantes de asilo y nuestra municipalidad tiene una población de 27 mil personas. Nuestra isla es rehén una vez más", escribió el alcalde en una carta a los ministros de asuntos migratorios y el orden público. "Lesbos ya no puede soportar esto".El partido gobernante de izquierda Syriza dijo que "bandidos" de ultra derecha son responsables de los ataques."Esta fue una acción bien organizada con intenciones criminales, por elementos delictivos específicos de extra derecha que no tienen nada que ver con la isla y sus tradiciones", señaló el comunicado del partido.

