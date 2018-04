Ataque saudita en Yemen mata a 20 en una boda

Saná, Yemen— Un ataque de la coalición, que encabeza Arabia Saudita, impactó la celebración de una boda en el norte de Yemen y causó la muerte de al menos 20 personas este domingo, informaron hoy autoridades de salud yemeníes, mientras comienzan a difundirse en redes sociales las imágenes del bombardeo del día anterior.Khaled al-Nadhri, alto funcionario de salud en la provincia de Hajja, dijo a The Associated Press que la mayoría de las víctimas eran mujeres y niños que se reunieron en una de las carpas más grandes que se habían instalado para la boda en el distrito de Bani Qayis. Dijo que entre las víctimas se encuentra la novia.Mohammed al-Sawmali, jefe de hospital, dijo que el novio y otras 45 personas heridas fueron trasladadas al hospital al-Jomhouri.Imágenes de la escena de la ofensiva aérea muestran restos esparcidos por el lugar y a un niño vestido de camisa verde que abraza el cuerpo sin vida de un hombre mientras llora.El portavoz del ministerio de Salud, Abdel-Hakim al-Kahlan, dijo que las ambulancias inicialmente no pudieron llegar al lugar por temor de ataques subsecuentes mientras los aviones continuaban sobrevolando la zona.La coalición saudita ha estado en guerra con los rebeldes chiítas de Yemen, conocidos como houtíes y que controlan gran parte del norte del país, a fin de restaurar en el poder al gobierno reconocido internacionalmente.Durante los últimos tres años, han muerto más de 10 mil civiles y decenas de miles más han resultado heridos, además de que más de tres millones han sido desplazados a causa del combate.Autoridades de Naciones Unidas y de derechos humanos acusaron a la coalición de cometer crímenes de guerra y de ser responsable de la mayoría de las muertes. Se han registrado ataques aéreos contra bodas, mercados, hospitales y escuelas.La coalición saudita culpa a los rebeldes houtíes, afirmando que utilizan a civiles como escudos humanos y de esconderse entre la población civil. Estados Unidos y países europeos también han sido criticados y acusados de complicidad en los ataques de la coalición en Yemen debido a su respaldo a la alianza y de proveer miles de millones de dólares en armamento.

