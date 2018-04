Arrollan y matan a 10 en Toronto

Toronto— Una camioneta rentada se subió ayer a una concurrida acera en Toronto, provocando la muerte de 10 personas y heridas a otras 15, para luego huir del lugar.El conductor después fue arrestado en una confrontación con la Policía, dijeron las autoridades canadienses.Los testigos dijeron que el conductor iba rápido y que parecía haberlo hecho a propósito, pero la Policía no hizo comentarios sobre algún posible móvil.En conferencia de prensa anoche, el jefe de la Policía de Toronto, Mark Saunders, elevó la cifra de muertos a 10 debido al fallecimiento de otro de los lesionados en un hospital. Dijo que otras 15 víctimas continuaban hospitalizadas.Saunders identificó al detenido como Alek Minassian, de 25 años, habitante de Richmond Hill, un suburbio de Toronto.Las autoridades difundieron pocos detalles del caso y dijeron que la investigación aún está en marcha, con entrevistas a testigos y el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia.“Le puedo garantizar al público que todos nuestros recursos disponibles se han destinado a investigar esta trágica situación”, había dicho antes Peter Yuen, subjefe de la Policía de Toronto.El incidente ocurrió mientras los ministros de los principales países industrializados se reunían en Canadá para discutir diversos problemas internacionales de cara a la cumbre del G7 que se llevará a cabo en la ciudad de Quebec en junio.Ralph Goodale, ministro de Seguridad Pública, dijo que era demasiado pronto para determinar si el atropellamiento era un caso de terrorismo internacional y que el gobierno no había activado la alerta terrorista.Un alto funcionario dijo después que las autoridades no habían entregado la pesquisa a la Real Policía Montada de Canadá, indicio de que los investigadores consideran improbable que el motivo fue el terrorismo.El funcionario aceptó revelar esa información a condición de que no fuera identificado.El conductor iba hacia el sur en la concurrida calle Yonge aproximadamente a la 1:30 de la tarde. Las calles estaban llenas de personas que disfrutaban de un atípico día cálido cuando la camioneta se subió a la acera.Ali Shaker, quien conducía cerca de la camioneta al momento del incidente, le dijo al canal CP24 que el conductor parecía moverse a propósito entre la multitud a más de 50 kilómetros por hora (30 millas).“Simplemente se subió a la acera”, dijo un consternado Shaker. “Simplemente comenzó a atropellar a todos. Atropelló a todas las personas en la acera. Atropellaba a cualquiera en su camino”, dijo el testigo.

