Cargando

Managua– Organismos de derechos humanos de Nicaragua informaron hoy que más de 20 personas han muerto en las protestas contra la reforma a la seguridad social, mientras el Gobierno, que hasta ayer registraba 10, no ha ofrecido nuevas cifras.La Iniciativa Nicaragüense de Defensores de Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) divulgaron un informe, con nombre y apellidos de 24 personas fallecidas, y anunciaron que lo remitirán a organismos internacionales de derechos humanos.Según esas ONG, 10 de las muertes han ocurrido en Managua, 4 en Ciudad Sandino, 3 en Masaya, 2 en León, 2 en Estelí, 2 en Tipitapa y 1 en Sébaco.También reportan 67 estudiantes heridos, 43 desaparecidos, 20 detenidos, una emisora quemada y tres medios de comunicación bloqueados."Nosotros manejamos que los muertos pasan de 20, pero estamos verificando porque hay mucha desinformación. La situación es verdaderamente grave y rebasa nuestras posibilidades de confirmar", dijo la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.Hasta el viernes, el Gobierno reconocía 10 víctimas, entre ellos un agente policial, 88 heridos (29 policías), además de cuantiosos y numerosos daños materiales en varias ciudades del país, y afirmó que no había detenidos.El diario La Prensa publicó este domingo que la cifra de muertos supera los 30, aunque no cita fuentes.Entre las víctimas mortales figura un periodista nicaragüense de televisión que murió el sábado de un disparo mientras filmaba un enfrentamiento entre manifestantes y policías.El periodista, identificado en los medios nicaragüenses como Ángel Gahona, estaba reportando en vivo en la ciudad de Bluefields, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua, cuando sonó un disparo y cayó al suelo sangrando de la cabeza, mostró un video.Gahona estaba describiendo un cajero dañado mientras un camarógrafo filmaba detrás de él. El periódico local El Nuevo Diario dijo que estaba transmitiendo en vivo en Facebook.El disparo puso fin a comentarios que él hacía, enviándolo rodando por los escalones frente a un edificio. Luego se quedó tendido mientras la gente gritaba su nombre y se apresuraba a ayudar, mostraron las imágenes del video.Ni las autoridades de Managua ni Lissett Guido, vocera de la Cruz Roja en Nicaragua, pudieron confirmar los detalles del incidente.El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, culpó el sábado a "pequeños grupos de la oposición", cuyo nombre no especificó, de ser los causantes de las revueltas.Durante una comparecencia en cadena obligada de radio y televisión, Ortega, que estuvo acompañado por los responsables de la jefatura militar y policial, en ningún momento se refirió al número de muertos y heridos durante los enfrentamientos.Las protestas en Nicaragua se mantienen pese a que el presidente Ortega anunció este mismo sábado su disposición al diálogo con la empresa privada para buscar una alternativa a la reforma a la seguridad social, que desencadenó las protestas más fuertes vistas en los últimos 11 años de Gobierno sandinista.El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) condicionó el diálogo con el Gobierno a que cese la "represión" contra los manifestantes, una posición que también asumió la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham).El ambiente se mantiene tenso en el país centroamericano, que amaneció este fin de semana con contingentes de militares desplegados en varias ciudades.El papa Francisco llamó el domingo a poner fin a la violencia en Nicaragua.Hablando ante decenas de miles de personas en la Plaza de San Pedro en su mensaje dominical, Francisco llamó a "poner fin a todas las formas de violencia y a evitar el derramamiento de sangre sin sentido".Estoy muy preocupado por todo lo que está pasando estos días en Nicaragua. Expreso mi cercanía con la oración por este amado país y me uno a los obispos para pedir que cese toda violencia, se evite un derramamiento de sangre inútil y que las cuestiones abiertas se resuelvan pacíficamente y con sentido de responsabilidad", dijoLos nicaragüenses tomaron las calles por el cambio propuesto del sistema de pensiones que haría a los trabajadores pagar más al sistema de jubilación.La reforma, diseñada por el Gobierno de Daniel Ortega, tiene como objetivo resolver un déficit de 76 millones de dólares que afronta el instituto de seguridad social del país.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.