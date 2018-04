Mont Saint-Michel, Francia– Los turistas que visitaban la abadía de Mont Saint-Michel fueron evacuados el domingo por las autoridades francesas, quienes cateaban las casas de la isla en busca de una persona que aparentemente amenazó con atacar a los cuerpos de seguridad.La evacuación minuciosa y fuera de lo común de uno de los sitios más visitados de Francia se produjo luego de una serie de ataques esporádicos en el país europeo en los últimos años que han tenido como objetivo a la policía, algunos de ellos fatales.Los detalles del incidente del domingo no estaban claros, pero el servicio nacional de gendarmería indicó que las autoridades ordenaron la evacuación como medida de precaución. El sospechoso no había sido detenido para el domingo por la tarde y un funcionario del servicio dijo que la búsqueda se expandió a las localidades vecinas.Un periodista de The Associated Press que estaba en la escena, vio que al menos tres helicópteros de la policía sobrevolaban la isla, ubicada al norte de Francia y famosa por estar aislada a causa de la marea alta. La abadía, cuyos orígenes datan del siglo X, y las ciudades en los alrededores atraen a más de un millón de turistas al año.Miles de turistas resultaron afectados por la evacuación, pero el ambiente estaba tranquilo. Algunos fueron sacados de sus hoteles, mientras que los recién llegados tuvieron que esperar para poder ingresar a sus habitaciones.Había información contradictoria sobre las circunstancias que rodean a la amenaza. Un funcionario del servicio nacional de gendarmería dijo que el sospechoso hizo la amenaza el domingo en uno de los sitios donde opera un servicio de transporte.Por su parte, el dirigente del gobierno regional, Jean-Marc Sabathe, comentó a la televisora Francetvinfo que el hombre emitió la amenaza cuando intentó hacer un espectáculo callejero y comenzó a discutir con un empleado de una cafetería. Señaló que las cámaras de vigilancia captaron el momento de la disputa."Ordené que se registraran las casas para verificar que el individuo continúa en Mont Saint-Michel. Es posible que haya dejado la ciudad con el flujo de turistas", explicó Sabathe.

