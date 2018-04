Se desata violencia por pensiones en Nicaragua

Managua— El presidente nicaragüense Daniel Ortega aceptó ayer iniciar un diálogo en torno a las reformas al seguro social que han provocado por cuatro días consecutivos manifestaciones y enfrentamientos que, según una organización de derechos humanos, han dejado al menos 25 muertos. Un periodista que cubría las protestas también falleció.El anuncio del gobernante en cadena nacional causó una nueva ola de violencia en las calles de diferentes zonas del país, ya que limitó el diálogo únicamente con el sector empresarial y no a otros sectores sociales; y acusó a los manifestantes en su mayoría estudiantes universitarios, de no saber las razones por las que luchan debido a que están manipulados por sectores políticos que no identificó.“El Cosep (sector privado) planteó retomar el diálogo y nosotros estamos totalmente de acuerdo con retomar el diálogo, para la paz, para el trabajo y que no haya más terror para las familias nicaragüenses”, dijo Ortega flanqueado por su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, la jefa de la Policía, comisionada Aminta Granera y el jefe del Ejército, general Julio César Avilés.En su primera aparición en público desde que iniciaron las manifestaciones, Ortega dijo que “unas minorías” están manipulando a la población para crear el caos y que hasta han incorporado a pandilleros en las protestas y que por ellos es que han sido reprimidas por las autoridades policiales.“Esto que está aconteciendo en nuestro país, no tiene nombre, los muchachos que ni siquiera saben el partido que los están manipulando”, añadió Ortega.El discurso provocó que miles de personas salieran nuevamente a las calles en Managua, León, Matagalpa, Masaya, Granada, Carazo y Estelí, regiones que han estado en permanente manifestación en contra de las reformas.Hasta la noche del viernes, Murillo afirmó que los muertos eran nueve, pero la organización no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) señaló el sábado que había contabilizado al menos 25 en todo el país.Después de que el Cenidh diera a conocer la información, se conoció que el periodista Ángel Gaona, del programa Meridiano, murió mientras transmitía en vivo vía Facebook una de las protestas en la localidad de Bluefields.La AP vio el video cuando transmitía por su celular; de pronto se oyó un disparo y el teléfono cayó. Otra periodista de Bluefield, Ileana Lacayo, informó que Gaona murió antes de llegar a un centro asistencial.• El pago que realizan los trabajadores al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) pasa de 6.25% a 7% a partir del 1 de julio próximo• Desde esa misma fecha, la cuota de la patronal pasará del 19% al 21%, y subirá un punto porcentual más a partir del 1 de enero de 2019 y 0.5 puntos porcentuales a partir de 2020, hasta alcanzar un 22.5%• Se establece la cotización perpetua, ya que los jubilados aportarán un 5% de la pensión en concepto de cobertura de enfermedades• Las reformas buscan saldar un déficit de más de 76 mdd que enfrenta el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI)

