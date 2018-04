Lo sentimos de veras: separatistas vascos de ETA

El grupo separatista vasco ETA ofreció el viernes una disculpa sin precedentes por el dolor causado por su campaña armada de más de cuatro décadas para la independencia del París Vasco de España y Francia, y prometió que no regresará a la violencia.En su fallida campaña armada de 43 años, ETA mató a 829 personas, incluyendo policías, políticos y empresarios, e hirió a miles más. Su disolución, que se anunciará a principios del próximo mes, cerrará uno de los últimos conflictos nacionalistas violentos de Europa.Tras casi medio siglo de atentados con coches bomba, balaceras y secuestros, el grupo abandonó la lucha armada en 2011 y el año pasado entregó oficialmente su arsenal a las autoridades francesas.En un comunicado publicado el viernes por los diarios vascos Beria y Gara, ETA reconoció su "responsabilidad directa" en el daño causado por los "muertos, heridos, torturados, secuestrados o personas que se han visto obligadas a huir al extranjero", en una vaga referencia no sólo a las víctimas directas del grupo sino también a la situación de algunos de sus militantes."Queremos mostrar respeto a los muertos, los heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA", señaló el comunicado. "Lo sentimos de veras".El gobierno de España, que considera a la banda como un grupo terrorista, dio la bienvenida al paso dado por la organización pero apuntó que la disculpa llegaba demasiado tarde."Hace mucho tiempo que ETA tenía que haber pedido perdón de forma sincera e incondicional por el daño causado", dijo el gobierno del presidente Mariano Rajoy en un breve comunicado.El anuncio del viernes "no es más que otra consecuencia de la fortaleza del Estado de Derecho que ha vencido a ETA con las armas de la democracia", añadió la nota.Las víctimas del grupo armado también se mostraron críticas con su comunicado porque pidió el perdón de las "víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto", excluyendo aparentemente a los que fueron objetivos directos de ETA.La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), dijo que el comunicado trata de "blanquear" el pasado de ETA mientras que COVITE, un colectivo vasco que también agrupa a víctimas, dijo que distinción entre "víctimas culpables e inocentes" es "inaceptable" porque las trata "como daños colaterales en la imposición de un proyecto totalitario".ETA surgió a finales de la década de 1950, durante la dictadura de Francisco Franco, con el objetivo declarado de formar un estado independiente en territorios vascos tanto al norte como al sur de los Pirineos. Los vascos tienen una cultura distinta y un idioma propio, el euskera.En la década de 1980, escuadrones de la muerte mataron y torturaron a docenas de militantes de ETA en lo que se conocía como la "guerra sucia" del gobierno central en Madrid contra la banda armada.Tanto Francia como España, donde el grupo cometió la mayoría de sus atentados, habían exigido a ETA una disculpa y que fuese más allá anunciando su disolución.La televisora regional vasca ETB, que en el pasado ya tuvo acceso a algunos planes de la banda, anunció esta semana que la disolución de ETA se anunciará en el primer fin de semana de mayo.El acto que supondrá el final de ETA, el acrónimo en vasco para Euskadi y Libertad (Euskadi Ta Askatasuna), se celebrará en el sur de Francia antes del último comunicado de la banda, explicó ETBEn un comunicado del viernes, ETA dijo que está comprometida a "la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y con la no repetición" añadiendo que "este conflicto político e histórico debía contar con una solución democrática justa".

