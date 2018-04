Diego Luna exhorta a mexicanos a informarse ante elecciones

Ciudad de México– El cineasta Diego Luna exhortó a los ciudadanos a informarse y ejercer su derecho ante las próximas elecciones presidenciales en México.“Nos corresponde ejercer nuestra ciudadanía, hacer presión, informarnos, tener una voz y ser críticos. Cada vez oigo más eso, cada vez siento más esa fuerza”, expresó Luna, quien siempre ha manifestado su opinión ante la política.“Me enorgullece y me da esperanza estar viviendo estos tiempos en mi país, donde eventualmente nosotros podríamos ser el motor del cambio y eso me da mucho gusto”, añadió el actor, quien acudió como invitado especial al estreno de la obra “La sociedad de los poetas muertos”.En fecha reciente, Diego Luna y Gael García anunciaron que concluía su ciclo en la productora Canana Films, tras 14 años de relación. Al poco tiempo, dieron a conocer La Corriente del Golfo, una compañía propia para la producción de proyectos cinematográficos, teatrales y televisivos.“Vienen muchas cosas, simplemente anunciamos que vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. No hemos parado de producir, no sólo de hacer nuestros proyectos, sino de acompañar los de otros y seguiremos en ese camino”, comentó el también director al acudir como invitado especial al estreno de la obra “La sociedad de los poetas muertos”.Entre lo que ya es una realidad es el estreno de la serie de televisión Aquí en la tierra y Chicuarotes, ambas producciones de Gael García.“Está a punto de estrenarse la serie de Gael, lo cual me da muchísimo gusto. Es el primer pasito que da La Corriente del Golfo y pronto tendremos muchas más cosas que anunciarles”.A su paso por la alfombra roja con motivo del estreno de la puesta en escena, dijo que fue testigo de cómo surgió el proyecto, por lo que aplaudía que hoy ya fuera una realidad."Mientras dábamos funciones de 'Privacidad', vi los bocetos y escuchaba el run run de lo que seguía en la vida de Claudio Carrera, Tina Galindo (productores) y Francisco Franco, el director de la obra. Aquí estoy para festejarles su trabajo e invitar a la gente para que le dé un chance a este espacio (el Nuevo Teatro Libanés)".Consideró que la versión cinematográfica de “La sociedad de los poetas muertos” (1989) marcó a una generación.“Pero también ya fue hace muchos años, habrá que ver cómo reaccionan los públicos nuevos. A ver cómo la recibe en teatro la gente que no se confrontó con esta historia en el cine. Juzgando por la gente que está involucrada, creo que es un gran proyecto”, concluyó.

